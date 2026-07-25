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Halk TV Dünya Plaka plaka tam 33 altın parça yatan Buddha'nın altından çıktı

Plaka plaka tam 33 altın parça yatan Buddha'nın altından çıktı

Tayland'daki tarihi tapınakta yürütülen su tahliye çalışması sırasında, dev Buddha heykelinin 90 santimetre altında 1300 yıllık hazine bulundu. Dvaravati dönemine ait 33 parçalık definenin içinde altın ve gümüş takılar yer alıyor.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Plaka plaka tam 33 altın parça yatan Buddha'nın altından çıktı

Tayland'da yatan Buddha heykelinin altındaki drenaj çalışması sırasında bin 300 yıllık 33 parçalık altın, gümüş ve bronz define ile dini plakalar bulundu.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bulunan Wat Dhammachak Semaram tapınağındaki 13 metrelik devasa yatan Buddha heykelinin altında şok keşif gerçekleşti.

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Yeraltı sularının anıta zarar vermesini önlemek amacıyla yürütülen drenaj ve koruma çalışmaları sırasında, ekipler toprağın 90 santimetre altında gizlenmiş 33 parçalık tarihi bir hazineye ulaştı.

6. ve 11. yüzyıllar arasındaki Dvaravati dönemine ait olduğu belirlenen definenin içinde altın yüzükler, gümüş küpeler, bronz süs eşyaları ve özel dini plakalar yer alıyor.

Plaka plaka tam 33 altın parça yatan Buddha'nın altından çıktı - Resim : 2

TEK BİR KABIN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Uzmanlar, tarihi objelerin tek bir seramik kap içinde toplandığını ve harç katmanları arasına titizlikle yerleştirildiğini tespit etti. Archaeology Magazine dergisinde yer alan araştırmada, kil kabın doğrudan anıtla ilişkili bir noktaya gömüldüğü ve bu sayede nesnelerin günümüze kadar bütünlüğünü koruduğu aktarıldı.

Keşif, Güneydoğu Asya'da hüküm süren Dvaravati kültürünün metal işleme ile sanat becerisini gözler önüne seriyor.

Plaka plaka tam 33 altın parça yatan Buddha'nın altından çıktı - Resim : 3

BUDDHA VE BRAHMA BİR ARADA

Bulunan eserler arasındaki altın plaka, üzerindeki özel kabartma işçiliğiyle öne çıkıyor. Arka taraftan çekiçleme yöntemiyle işlenen plakada, etrafında hale bulunan ve öğretme jesti yapan bir Buddha tasviri yer alıyor.

Plaka plaka tam 33 altın parça yatan Buddha'nın altından çıktı - Resim : 4

Alaşım plakada ise Buddha ile birlikte Hindu tanrısı Brahma yan yana görülüyor. Bu detay, bölgede Budist ve Hindu geleneklerinin aynı dönemde iç içe geçtiğini kanıtladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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