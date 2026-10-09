Peru'da yerel seçimi solcu Hitler Mussolini kazandı

Güney Amerika ülkesi Peru’da yerel seçimlerin en çok konuşulan sonuçlarından biri, adayın isminden dolayı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Huánuco bölgesine bağlı Lauricocha eyaletindeki Queropalca ilçesinde belediye başkanlığı için yarışan Hitler Mussolini Simeón Flores, seçimde en fazla oyu alarak belediye başkanlığını kazandı.

4 Ekim’de düzenlenen bölgesel ve yerel seçimlerde merkez sol çizgideki Ahora Nación partisinden aday olan 45 yaşındaki Flores, 229 oy alarak geçerli oyların yüzde 34,54’ünü elde etti. Seçim sonuçlarının tamamının sayılmasının ardından ilk sırada yer alan Flores, en yakın rakibini 25 oy farkla geride bıraktı.

YARIŞ BAŞA BAŞ GEÇTİ

Queropalca’daki seçim, yalnızca kazanan adayın sıra dışı ismiyle değil, yarışın başa baş geçmesiyle de öne çıktı. Renovación Popular Perú partisinden Gaspar Benilde Osorio Zambrano, 204 oy ve yüzde 30,77’lik oranla ikinci sırada yer aldı. País para Todos partisinin adayı Itala Yovana Santillan Vara ise 187 oy alarak yüzde 28,21 ile üçüncü oldu.

İlk üç aday arasında toplam 42 oy fark bulunurken ilçede 663 geçerli oy kaydedildi. Resmî 2024 verilerine göre nüfusu 730’un biraz üzerinde olan Queropalca’da seçim sonuçları, küçük bir yerleşimde bile belediye başkanlığı yarışının ne kadar çekişmeli geçebildiğini gösterdi.

PERU SİYASETİNDE İLK DEĞİL

Hitler Mussolini Simeón Flores’in zaferi, Peru’da benzer isimlerle gündeme gelen ilk siyasi olay olmadı. Ülkede daha önce de Hitler adını taşıyan siyasetçiler seçimlerde başarı elde etti.

Bunlardan en dikkat çekeni, Hitler Guesclin Alba Sánchez oldu. Alba, 2011-2014 yılları arasında Peru’daki Yungar kasabasının belediye başkanlığını yaptı ve 2018’de de yeniden seçim yarışına katıldı. Babasının, kulağa yabancı ve ilginç geldiği için kendisine bu adı verdiğini söyleyen Alba, isminin tarihsel çağrışımları nedeniyle kendisini “iyi Hitler” olarak tanımladı.

SEÇİMDE LENNIN DE VAR

Alba’nın siyasi rakipleri arasında, Sovyetler Birliği’nin eski lideri Vladimir Lenin’i hatırlatan Lennin Vladimir Rodríguez Valverde’nin bulunması da dikkat çekti. Rodríguez Valverde, Alba’nın adaylığına itiraz ederken seçim yarışını kazanamadı. Alba, o seçimde oyların yüzde 47,7’sini aldı.

Flores’in seçim zaferi, bu tarihsel çağrışımlar nedeniyle dünya basınında geniş yer buldu.