Eski Peru Devlet Başkanına hapis cezası

Yayınlanma:
Eski Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya rüşvet suçlamasıyla 14 yıl hapis cezası verildiği ve kamu hizmetinden 9 yıl süreyle menedildiği belirtildi.

Peru’da Başkent Lima’daki mahkeme, eski Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya 14 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 9 yıl boyunca kamu görevlerinden men etti.

Peru basınındaki haberlere göre, Vizcarra’nın 2011-2014 yıllarında Moquegua valisiyken bazı iş insanlarından kamu ihalelerinde avantaj sağlamaları için para aldığı ileri sürülüyordu. Mahkeme, bu suçlamaları dikkate alarak hüküm kurdu.

Peru Meksika’yla diplomatik ilişkileri kestiPeru Meksika’yla diplomatik ilişkileri kesti

Peru'da "Z Kuşağı" ayaklandı: Hükümet karşıtı gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı varPeru'da "Z Kuşağı" ayaklandı: Hükümet karşıtı gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Vizcarra ise suçlamaların tamamen asılsız olduğunu savundu. Duruşmada ifade veren iş insanlarının iddialarını kanıtlayamadığını öne süren Vizcarra, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve mahkumiyetin hiçbir somut temele dayanmadığını söyledi.

Vizcarra, suçsuz olduğunu savunarak, “Özel sektör iş insanları, duruşma boyunca doğrulayamadıkları ifadeler verdiler, mahkumiyet kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

