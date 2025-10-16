Peru'da "Z Kuşağı" ayaklandı: Hükümet karşıtı gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var

Peru Ombudsman Ofisi, dün başkent Lima'da gerçekleşen kitlesel protesto sırasında, kurşunla yaralandığı iddia edilen en az bir protestocunun yaşamını yitirdiğini resmi olarak doğruladı. Olaylar neticesinde 78'i polis memuru ve 24'ü protestocu olmak üzere 100'den fazla kişinin yaralandığı, 10’dan fazla protestocunun ise tutuklandığı bildirildi.

Ombudsman Ofisi'nde sosyal çatışmaları önleme biriminde görevli bir yetkili, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden kişinin, Lima merkezindeki Loayza Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldığını ve ölümünün burada teyit edildiğini" belirtti.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI'NDAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Geçici Devlet Başkanı Jose Jerí, "protestocunun ölümünden duyduğu üzüntüyü" dile getirdi. Jerí, başlatılacak "soruşturmaların olayları ve sorumlulukları objektif bir şekilde belirlemesini umduğunu" ifade ederek, "Bu zor zamanda ailesinin acısını paylaşıyorum" dedi.

İDDİA: POLİSİN ORANTISIZ MÜDAHALESİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Peru ve Latin Amerika basınında yer alan haberlere göre, Lima'nın merkezindeki protestoların şiddetlenmesi, kendilerini "Z Kuşağı" üyesi olarak tanımlayan bir grubun Kongre Binası önündeki güvenlik koridorunu aşmaya çalışmasıyla başladı.

Olaylar sırasında hayatını kaybeden Mauricio Ruiz Sanz isimli göstericinin ölümü, Ulusal İnsan Hakları Koordinatörlüğü (CNDDHH) tarafından da doğrulandı. Kurum, "derin öfkesini ve ailesiyle dayanışma içinde olduğunu" belirtti. Yapılan açıklamada, "Olayları aydınlatmak ve sorumluluğu belirlemek için derhal, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep ediyoruz" denildi.

Öte yandan, protestocular tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezindeki geniş bir caddede motosikleti devrildikten sonra bir trafik polisinin, insanların bulunduğu yöne doğru ateş açtığı anlar yer aldı.

BAKAN'DAN SORUŞTURMA EMRİ VE "POLİS ORADA DEĞİLDİ" SAVUNMASI

Yeni İçişleri Bakanı Vicente Tiburcio, Peru medyasına yaptığı açıklamada, protestocunun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "derhal bir soruşturma emri verdiğini" söyledi. Ancak Bakan, protesto için görevlendirilen polis gücünün, ölüm olayının yaşandığı spesifik bölgede olmadığını ve "geçici personel bulunmadığını" savundu. Tiburcio, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlerimiz hiçbir zaman o bölgede (kişinin vurulduğu alan) bulunmadı. Bu vatandaşın ölümünü aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma talep ediyorum. Asla beklemediğimiz bu ölümden üzüntü duyuyoruz. Olayın en ince ayrıntısına kadar soruşturulmasını diliyorum."