Fas'ta hükümet karşıtı eylemler sürüyor: Ülkeyi rezil ettiniz

Yayınlanma:
Fas'ta gençlerin başlattığı "Z Kuşağı" protestoları sekizinci gününde devam etti. Başkent Rabat'ta Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve hükümetin istifası taleplerini yineledi. Gösterilerde "Yeter artık yolsuzluk, ülkeyi rezil ettiniz" sloganı atıldı.

Parlamento önünde toplanan gençler, "Özgürlük, onur, sosyal adalet", "Fosfat var, iki denizimiz var ama sefalet içindeyiz", "Zenginliklerin yağmalanmasına hayır", "Yeter artık yolsuzluk, ülkeyi rezil ettiniz", "Talebimiz nettir, (Fas Başbakanı Aziz) Ahannuş anahtarları bıraksın", "Halk Ahannuş'un gitmesini istiyor" ve "Kendi çocuklarınızı korudunuz, halkın çocuklarını çıplak bıraktınız" sloganlarını attı.

'TEK İSTEĞİM HASTANE'

Bazı göstericiler, sağlık sistemindeki eksikliklere dikkati çekmek için "Ne sağ, ne sol, tek isteğim bir hastane" ifadesini kullandı.

Fas'ta gençler ayaklandı! Hükümetten diyalog çağrısıFas'ta gençler ayaklandı! Hükümetten diyalog çağrısı

Protestocular, işsizlik ve liyakat yerine kayırmacılığa tepki gösterirken, gözaltına alınan arkadaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Göstericiler, Fas bayraklarının yanı sıra Filistin bayrakları, atkıları ve kefiyeleri taşıdı.

aa-20251005-39314615-39314603-fasta-z-kusagi-protestolari-bir-haftayi-geride-birakti11.jpg
Fas'ta Z kuşağı protestoları sürüyor

Protestolar barışçıl şekilde gerçekleşirken, güvenlik güçleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.

BARIŞÇIL BİÇİMDE DEVAM EDECEK

Kazablanka'daki "Z Kuşağı Hareketi"ne mensup gençler de sekizinci gününe giren protestolarını bu kez kentin turistik bölgesi Ayn Diab'a taşıdı.

Taşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdilerTaşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdiler

Göstericiler, sosyal adalet, eğitim ve sağlık alanlarında reform ile iş imkanı talep etti.

Gözaltındaki arkadaşlarına destek veren göstericiler, eylemlerinin tamamen barışçıl olduğunu vurguladı. Güvenlik güçleri gösteriyi uzaktan izlerken herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Öte yandan Gençlik hareketi, yayımladığı açıklamada, gösterilerin Rabat, Kazablanka, Tanca, Sale, Tetvan, Agadir, Meknes, Marakeş, Muhammediye, Kuneytra, Cedide, Asfi, Vecde ve Fes kentlerinde barışçıl biçimde sürdürüleceğini duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

