Taşkınlık çıkaran yolcuya şok: Koltuğa bağlayıp kafasına poşet geçirdiler

ABD merkezli havayolu American Airlines’a ait bir Las Vegas uçuşu sırasında taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle uçuş görevlilerinin koltuğuna bantla bağlamak zorunda kaldıkları bir kadın mahkeme tarafından tutuklandı. Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Federal yetkililer, American Airlines uçağı 16 Eylül'de Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra uçuşta taşkınlık çıkaran Ketty Dilone'yi tutukladı.

Mahkeme belgelerine göre, uçak Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinden Las Vegas'a uçarken, tanıklar onun “ayağa kalktığını, koridorda yürüdüğünü ve bağırdığını” bildirdi.

Şüphelinin uçuş sırasında kontrolden çıkması üzerine uçuş görevlileri yolcuyu koltuğa bağladı

Bir tanık olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Uçuşun yaklaşık yarısında, bir uçuş görevlisi Dilone'nin sürekli olarak tüm uçağı kaydettiğini fark etti. Dilone, diğer yolcuları ve uçuş görevlilerini kaydetmeyi bırakması istendiğinde giderek daha fazla rahatsızlık vermeye başladı.”

UÇUŞ GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİ

Mahkeme belgelerine göre, Dilone bir noktada birden fazla uçuş görevlisini “Sizi öldüreceğim” diyerek küfür etti, bu durum belgelere de yansıdı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Dilone, uçuş görevlileri onu sakinleştirmeye çalıştıklarında da onlara karşı agresif tavırlar sergiledi.”

Belgelere göre, uçuş ekibi “Dilone'yi bileklerine esnek kelepçeler ve emniyet kemeriyle koltuğuna bağladı” ve bir uçuş görevlisi Dilone'yi koli bandıyla koltuğuna sabitledi.

Yolcu polis tarafından gözaltına alınırken kafasına poşet geçirildi

'TOPLUM GÜVENLİĞİ VURGUSU'

Mahkeme Dillone’nin yargılanana kadar tutuklu kalmasına karar verdi. Gerekçeli kararını şöyle açıkladı:

“Mahkeme, sunulan tüm koşullar altında: sanığın yakın zamandaki suç geçmişi, uçaktaki olaylar, yakın zamandaki tutuklama ve bu tutuklamadaki iddialar ve sanığın ABD Marshals gözaltı tesisindeki davranışları göz önüne alındığında, şu anda toplumun güvenliğini makul bir şekilde sağlayacak uygun koşulların mevcut olmadığına karar vermiştir.”

30 EYLÜL'DE MAHKEMEYE ÇIKACAK

Dilone'nin tutuklanmasından sonraki günlerde, federal jüri onu uçuş ekibine müdahale ve saldırı suçlamalarıyla itham etti.

Dilone'nin 30 Eylül'de tekrar mahkemeye çıkması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

