IŞİD'in üst düzey komutanı yakalandı

Yayınlanma:
Suriye'de İçişleri Bakanlığı ve İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla, terör örgütü IŞİD'in sözde Şam vilayeti askeri komutanı yakalandı. Operasyonun detayları Suriye resmi haber ajansı SANA ve İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey bir komutanının yakalandığı bildirildi.

ŞAM VİLAYETİ ASKERİ KOMUTANI GÖZALTINDA

Yakalanan şahsın, terör örgütü IŞİD bünyesinde "Şam Vilayeti"nin askeri operasyonlarından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olduğu bildirildi.

9 ilde IŞİD operasyonu: 9 zanlı tutuklandı9 ilde IŞİD operasyonu: 9 zanlı tutuklandı

KİMLİK BİLGİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Suriye makamları, operasyonun gizliliği ve devam eden soruşturmalar nedeniyle yakalanan IŞİD komutanının kimliğine dair henüz resmi bir isim açıklamadı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Terörizmle mücadele çabalarımız kapsamında, Genel İstihbarat Müdürlüğü ile doğrudan işbirliği ve koordinasyon içinde uzman birimlerimiz, iyi koordine edilmiş ortak bir güvenlik operasyonuyla, DEAŞ örgütüne bağlı Şam vilayetinin askeri komutanını yakaladı."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

