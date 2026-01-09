IŞİD'in üst düzey komutanı yakalandı

Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey bir komutanının yakalandığı bildirildi.

ŞAM VİLAYETİ ASKERİ KOMUTANI GÖZALTINDA

Yakalanan şahsın, terör örgütü IŞİD bünyesinde "Şam Vilayeti"nin askeri operasyonlarından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olduğu bildirildi.

KİMLİK BİLGİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Suriye makamları, operasyonun gizliliği ve devam eden soruşturmalar nedeniyle yakalanan IŞİD komutanının kimliğine dair henüz resmi bir isim açıklamadı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: