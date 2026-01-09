IŞİD'in üst düzey komutanı yakalandı
Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey bir komutanının yakalandığı bildirildi.
ŞAM VİLAYETİ ASKERİ KOMUTANI GÖZALTINDA
Yakalanan şahsın, terör örgütü IŞİD bünyesinde "Şam Vilayeti"nin askeri operasyonlarından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olduğu bildirildi.
KİMLİK BİLGİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI
Suriye makamları, operasyonun gizliliği ve devam eden soruşturmalar nedeniyle yakalanan IŞİD komutanının kimliğine dair henüz resmi bir isim açıklamadı.
Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Terörizmle mücadele çabalarımız kapsamında, Genel İstihbarat Müdürlüğü ile doğrudan işbirliği ve koordinasyon içinde uzman birimlerimiz, iyi koordine edilmiş ortak bir güvenlik operasyonuyla, DEAŞ örgütüne bağlı Şam vilayetinin askeri komutanını yakaladı."
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)