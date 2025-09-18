Düşen uçakta 260 kişi ölmüştü: Aileler harekete geçti

Düşen uçakta 260 kişi ölmüştü: Aileler harekete geçti
Hindistan’da devlete ait Air India havayollarına bağlı uçağın haziran ayında düşmesi sonucu 260 kişinin ölmesinin ardından aileler, ABD merkezli havacılık şirketleri Honeywell ve Boeing’e karşı dava açtı.

BBC'nin haberine göre, 12 Haziran'da Hindistan'ın Gucerat eyaletinde düşen Air India uçağında yaşamını yitiren yolculardan 4'ünün ailesi, ABD'de yasal mücadele başlattı.

‘İHMALKARLIK’ SUÇLAMASI

Aileler, havacılık şirketi Boeing ve uçak parçaları üreticisi Honeywell hakkında "ihmalkarlık" suçlamasıyla dava açtı.

‘RİSKLERİN FARKINDALARDI’

Hatalı yakıt anahtarlarının kazaya neden olduğunu belirten aileler, şirketleri, uçağın tasarımındaki risklerin farkında olmalarına rağmen "hiçbir şey" yapmamakla suçladı.

NE OLMUŞTU

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

İKİ MOTOR BİRDEN DURDU

Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyuruldu.

Uçak kazasına ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya çıktı. Bu durumun, iki motorun da durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu açıklandı.

‘TÜM UÇAKLAR İNCELENSİN’ TALİMATI

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını vermişti.

Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India, uçağın motorlarına giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurmuştu.

