Kuşların çarptığı uçakta panik: Acil iniş yaptı

ABD’de Federal Havacılık İdaresi, (FAA) bu haftasonu Miami Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir Delta Havayolları uçağının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sebebiyle acil iniş yaptığını açıkladı.

İKİ MOTORDAN BİRİ GİTTİ

Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Delta Havayolları sözcüsü ABD merkezli CBS News'e gönderdiği e-postada, DL1300 sefer sayılı uçağın Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na gitmekteyken, kuşların uçağın iki motorundan birine çarptığını söyledi.

Sözcüye göre, uçak sonunda tekrar havalandı ve planlanan iniş saatinden yaklaşık iki saat sonra Boston'a ulaştı.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Sözcü, “Bu durumun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

Kuş çarpmalarının havacılık güvenliğini nasıl etkilediği, FAA yetkilileri için giderek artan bir endişe kaynağı olmuş durumda. FAA, 2023 ile 2024 yılları arasında uçakların vahşi hayvanlarla çarpıştığı olaylarda %14'lük bir artış olduğunu bildirdi.

Bu tür olayları takip eden bir FAA veritabanına göre, 2025 yılının başından bu yana 8.000'den fazla vahşi hayvan çarpması uçuşları etkiledi.