Kuşların çarptığı uçakta panik: Acil iniş yaptı

Kuşların çarptığı uçakta panik: Acil iniş yaptı
Yayınlanma:
ABD'nin Miami kentinde bir uçak havalanmasından kısa süre sonra motoruna kuş çarpması sonucu arızalandı. Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmadı.

ABD’de Federal Havacılık İdaresi, (FAA) bu haftasonu Miami Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir Delta Havayolları uçağının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sebebiyle acil iniş yaptığını açıkladı.

Uçak havada yanmaya başladı: Japonya'ya acil iniş yaptıUçak havada yanmaya başladı: Japonya'ya acil iniş yaptı

İKİ MOTORDAN BİRİ GİTTİ

Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Delta Havayolları sözcüsü ABD merkezli CBS News'e gönderdiği e-postada, DL1300 sefer sayılı uçağın Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na gitmekteyken, kuşların uçağın iki motorundan birine çarptığını söyledi.

Sözcüye göre, uçak sonunda tekrar havalandı ve planlanan iniş saatinden yaklaşık iki saat sonra Boston'a ulaştı.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Sözcü, “Bu durumun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

Uçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecekUçaklarda yeni eşya yasağı: Sadece kabin bagajında taşınabilecek

Kuş çarpmalarının havacılık güvenliğini nasıl etkilediği, FAA yetkilileri için giderek artan bir endişe kaynağı olmuş durumda. FAA, 2023 ile 2024 yılları arasında uçakların vahşi hayvanlarla çarpıştığı olaylarda %14'lük bir artış olduğunu bildirdi.

Bu tür olayları takip eden bir FAA veritabanına göre, 2025 yılının başından bu yana 8.000'den fazla vahşi hayvan çarpması uçuşları etkiledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Dünya
Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu
Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu
Gazze'de o anın görüntüleri paylaşıldı: İsrail sivillerin kaldığı binayı vurdu
Gazze'de o anın görüntüleri paylaşıldı: İsrail sivillerin kaldığı binayı vurdu