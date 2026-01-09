Meraklı koyunlar marketi bastı: Ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma:
Almanya'nın Burgsinn kentide meraklı koyun sürüsü, çobanı ararken bir marketi bastı. O anlar kameralara yansıdı.

Almanya'nın Burgsinn kentinde 50 koyunluk sürü, çobanlarını ararken bir markete daldı. Koyunların markette dolaştığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

MERAKLI KOYUNLAR SÜPERMARKETİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

7 Ocak Çarşamba günü Bavyera eyeletindeki Aşağı Frankonya bölgesine bağlı Burgsinn kentinde çobanlarını ararken kaybolan 50 koyun, bir müşterinin peşine takılarak süper markete girdi.

Meraklı koyunlar, girdikleri süpermarketin reyonlarında dolaşarak etrafı savaş alanına çevirdi.

oban.webp

Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar ettiMarkete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti

ZARARI ÇOBAN KARŞILAYACAK

Kameralara yansıyan olay ile ilgili, Alman Main-Post Gazetesi'ne konuşan sürünün çobanı Dieter Michler, olay yerine geldiğinde koyunların süpermarketten çıktığını belirtti.

Osthessen News'te yer alan habere göre; koyunların markette neden olduğu zararı çoban karşılayacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Dünya
IŞİD'in üst düzey komutanı yakalandı
IŞİD'in üst düzey komutanı yakalandı
Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı!
Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı!