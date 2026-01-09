Meraklı koyunlar marketi bastı: Ortalık savaş alanına döndü

Almanya'nın Burgsinn kentinde 50 koyunluk sürü, çobanlarını ararken bir markete daldı. Koyunların markette dolaştığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

MERAKLI KOYUNLAR SÜPERMARKETİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

7 Ocak Çarşamba günü Bavyera eyeletindeki Aşağı Frankonya bölgesine bağlı Burgsinn kentinde çobanlarını ararken kaybolan 50 koyun, bir müşterinin peşine takılarak süper markete girdi.

Meraklı koyunlar, girdikleri süpermarketin reyonlarında dolaşarak etrafı savaş alanına çevirdi.

Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti

ZARARI ÇOBAN KARŞILAYACAK

Kameralara yansıyan olay ile ilgili, Alman Main-Post Gazetesi'ne konuşan sürünün çobanı Dieter Michler, olay yerine geldiğinde koyunların süpermarketten çıktığını belirtti.

Osthessen News'te yer alan habere göre; koyunların markette neden olduğu zararı çoban karşılayacak.