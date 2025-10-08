Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti
Japon polisi, salı günü saat 19:30 civarında Numata şehrindeki bir süpermarkete giren ayının bir müşteriye saldırdığını bildiren bir çağrı aldığını söyledi.
Ayının, otoparkta bir kişiye saldırdıktan sonra mağazada bir başka kişiye saldırdığı bildirildi. Polis, iki kişinin yaralarının hayati tehlike arz etmediğini söyledi.
BALIK REYONUNA DALDI FİRAR ETTİ
Polis, yaklaşık 1,4 metre uzunluğundaki hayvanın balık ve suşi reyonlarına gittiğini söyledi.
Mağaza müdürü, saldırı sırasında mağazada 30 ila 40 müşteri olduğunu söyledi.
Ayı kaçtı. Polis alarmda.
AYNI GÜN ÇİFTÇİYE DE AYI SALDIRDI
Yine salı günü, Akita'nın kuzeyindeki Gojome kasabasında 20'li yaşlarındaki bir çiftçi ayı saldırısına uğradı.
Adam, sabah saat 8 civarında bahçesinde bir ayı tarafından ısırılıp tırmalandığını söyleyerek polisi aradı. Hafif yaraları nedeniyle hastanede tedavi edildi.
Adam saldırıya uğradıktan yaklaşık bir saat sonra, yanındaki evin bahçesinde bir ayı görüldü.
İKİ AYI DAHA GÖRÜLDÜ
Polis, belediye yetkilileri ve yerel avcılar derneği üyelerinin akşam saatlerinde evlerin yakınında iki ayı yakaladığını söyledi.
Yetkililer, ayılardan birinin adama saldırıp saldırmadığını belirlemek için çalışıyor.