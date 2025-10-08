Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti

Japonya’da başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Gunma eyaletinde bir süpermarkete giren ayı 2 kişiye saldırarak yaraladı. Marketi birbirine katan ayı firar etti, polis alarma geçti. Aynı anda başka bir bölgede ise yine ayı saldırısında 1 kişi daha yaralandı.

Japon polisi, salı günü saat 19:30 civarında Numata şehrindeki bir süpermarkete giren ayının bir müşteriye saldırdığını bildiren bir çağrı aldığını söyledi.

Ayının, otoparkta bir kişiye saldırdıktan sonra mağazada bir başka kişiye saldırdığı bildirildi. Polis, iki kişinin yaralarının hayati tehlike arz etmediğini söyledi.

japonyada-markete-giren-ayi.png
BALIK REYONUNA DALDI FİRAR ETTİ

Polis, yaklaşık 1,4 metre uzunluğundaki hayvanın balık ve suşi reyonlarına gittiğini söyledi.

Mağaza müdürü, saldırı sırasında mağazada 30 ila 40 müşteri olduğunu söyledi.

Ayı kaçtı. Polis alarmda.

AYNI GÜN ÇİFTÇİYE DE AYI SALDIRDI

Yine salı günü, Akita'nın kuzeyindeki Gojome kasabasında 20'li yaşlarındaki bir çiftçi ayı saldırısına uğradı.

Adam, sabah saat 8 civarında bahçesinde bir ayı tarafından ısırılıp tırmalandığını söyleyerek polisi aradı. Hafif yaraları nedeniyle hastanede tedavi edildi.

Adam saldırıya uğradıktan yaklaşık bir saat sonra, yanındaki evin bahçesinde bir ayı görüldü.

İKİ AYI DAHA GÖRÜLDÜ

Polis, belediye yetkilileri ve yerel avcılar derneği üyelerinin akşam saatlerinde evlerin yakınında iki ayı yakaladığını söyledi.

Yetkililer, ayılardan birinin adama saldırıp saldırmadığını belirlemek için çalışıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

