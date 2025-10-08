Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti

Japonya’da başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Gunma eyaletinde bir süpermarkete giren ayı 2 kişiye saldırarak yaraladı. Marketi birbirine katan ayı firar etti, polis alarma geçti. Aynı anda başka bir bölgede ise yine ayı saldırısında 1 kişi daha yaralandı.