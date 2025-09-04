Ayı Okan Japonya'nın gündemine oturdu! Bizzat gelip yayın yaptılar

İstanbul Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan ve “Okan” adı verilen 3 yaşındaki ayının İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ayının sedyede uzanırken, serum takılırken ve MR cihazına girerken çekilen anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Okan'ın görüntüleri uluslararası medyada da haberleştirildi.

Ayı Okan, rahatsızlanmasının ardından 5 gün önce veteriner fakültesine götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından tekrar rehabilitasyon merkezine nakledildi. Rehabilitasyon merkezinin yöneticisi Burak Memişoğlu, "Karnında kitle olabileceği şüphesiyle ayıya MR çekildiğini ancak sonuçların temiz çıktığını" söyledi.

Memişoğlu ayrıca, “Kan sayımına ve kan değerlerine de bakıldı ve herhangi bir semptoma rastlanmadı” diyerek, sorunun "gaz sıkışmasından" kaynaklandığını belirtti.

Memişoğlu, kendisini “Okan’ın babası” olarak tanıttı ve sosyal medyada çıkan “ayı insan hastanesine götürüldü” ve “MR çekiminde öncelik tanındı” şeklindeki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Ayının bir anda haftanın fenomenine dönüştüğünü belirten Memişoğlu, birçok kişinin Okan’ı görmek için merkeze geldiğini, hayvanseverlerin ise telefonla arayıp sağlık durumu hakkında bilgi aldığını aktardı.

Yaz sıcaklarında Okan’ı serinletmeye çalıştıklarını ve doğum gününü bile kutladıklarını da sözlerine ekledi.

JAPONLARDAN BÜYÜK İLGİ

Okan’ın tedavi süreci sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da ilgi gördü. Japonya’dan Fuji TV ekibi, haberi yerinde takip etmek için rehabilitasyon merkezine geldi.

Kanalın haber prodüktörü Tomoe Tsuchıya, “Dün bu haberi izledik. Sanki insan gibi yatıyordu. Çok dikkatimizi çekti. Biz de Japonya’daki şirketimize söyledik. Çok ilgilendiler. Hemen burayı aradık ve bugün geldik.” dedi.

Tsuchıya, “Daha önce de bir tane bal yiyip sarhoş olan ayı vardı. O da çok dikkatimizi çekmişti. Japonlar böyle hayvan haberlerini çok seviyor.” ifadelerini kullandı. Ayının iyileşmesine de çok sevindiklerini söyledi.