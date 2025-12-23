Tüm dünya bundan bahsediyor! Avrupa'nın en etkileyici metro istasyonu kapılarını açtı

Geçtiğimiz salı gününden beri, Roma'da metro C hattındaki﻿ Colosseo istasyonuna , Kolezyum'un hemen yanındaki Via dei Fori Imperiali girişinden giren yolcular , modern mimari ve Roma antik çağından kalma etkileyici arkeolojik buluntuların bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşıyorlar.

Sergide seramik ve taş kaplar ve aletlerin yanı sıra MS 1. yüzyıla ait konut kalıntıları da yer alıyor. Aynı zamanda, kazı süreci ekranlara yansıtılarak, istasyonun faaliyete geçmesinin duyurulmasından bu yana neden bu kadar uzun sürdüğü açıklanıyor.

Milyarlarca avroya mal olan C metro hattının yapımı neredeyse yirmi yıldır devam ediyor ve bürokratik engeller, mali sorunlar ve en önemlisi, yeraltı çalışmaları sırasında İmparatorluk Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait arkeolojik buluntuların ortaya çıkması nedeniyle gerekli olan kapsamlı arkeolojik kazılar yüzünden teslimatı gecikti.

Projenin uygulanmasını üstlenen şirketin basın ofisine göre, çoğu halihazırda faaliyette olan hattın 31 istasyonunun toplam maliyetinin yaklaşık 7 milyar euroya ulaşması ve projenin 2035 yılında tamamlanması bekleniyor.

Aynı gün, Kolezyum'un yanındaki istasyondan bir durak sonra ve yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan Porta Metronia adlı başka bir istasyon da hizmete açıldı. Kazı sorumlusu Simona Moretta'ya göre, istasyonda MS 2. yüzyılın başlarına tarihlenen ve 7 ila 12 metre derinlikte keşfedilen, yaklaşık 80 metre uzunluğunda antik bir kışla bulunuyor.

Moreta'ya göre, gelecekte istasyon içerisinde bir müze de faaliyet gösterecek ve bugüne kadar C Hattı'nı inşa eden konsorsiyum 500.000'den fazla arkeolojik buluntu keşfetti .

Metro hattı Kolezyum'un ötesine doğru devam ederken, Trajan Sütunu ve Roma Forumu'ndaki en büyük yapı olan Maxentius ve Konstantin Bazilikası gibi dünyanın en önemli miras alanlarından bazılarının yanı sıra Rönesans sarayları, kiliseleri ve Vatikan'ın altından geçecektir.

Tamamlandığında, C Hattı toplam 29 kilometre uzunluğunda olacak ve bunun 20 kilometresi yer altından geçecek; ayrıca günlük 800.000 yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olacak.

Projenin uygulayıcısı konsorsiyumun inşaat direktörü Marco Cervone, "Zorluk, hattı büyük miktarda yeraltı suyunun altına inşa etmek ve aynı zamanda kazılar sırasında ortaya çıkarılan tüm arkeolojik buluntuları korumak, aynı zamanda yüzeydekileri de korumaktı" dedi.