Oyuncular panikte! Dünyanın ilk yapay zekâ aktris sahneye çıktı
Yayınlanma:
Bu, yapay zekâ tarafından yaratılan dünyanın ilk aktrisi: İşlerini ellerinden alacağından korkuyorlar.

Tilly Noorwood, yapay zekâ kullanılarak yaratılmış bir oyuncudur. Sanal karakteri, yapay zekânın işlerini çaldığına inanan film çalışanlarından çok sayıda tepkiye neden oldu.

ekran-goruntusu-2025-12-23-14512.png

Tilly Noorwood karakterini yaratan yapım şirketi Particle6'nın yöneticisi Eline Van der Velder şunları söyledi:

"Şubat 2025'te birçok yapay zekâ etkileyicisinin ortaya çıktığını gördüm. Son üç yıldır yapay zekâ ile deneyler yapıyoruz ve bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir yapay zekâ karakteri yaratmanın gerçekten eğlenceli olacağını düşündüm. Adının ne olması gerektiği, nasıl görünmesi gerektiği ve kişiliğinin nasıl olması gerektiği konusunda uzun uzun düşündük ve Tilly Norwood ortaya çıktı." Bu yapay zekâ oyuncusu daha sonra kısaca kendini tanıttı.

ekran-goruntusu-2025-12-23-145922.png

"Merhaba, ben dünyanın ilk yapay zekâ oyuncusuyum. Tanıştığımıza memnun oldum," dedi.

Söz konusu yapım şirketinin yönetmeni, Tilly Noorwood'un etrafında "Tillyverse" adında bir "evren" yarattıklarını belirtti. Tilly Noorwood, bu yıl Eylül ayında Zürih Film Festivali'nde gösterime girmişti.

Bundan sonra, Tilly Noorwood'un fantastik, korku ve aksiyon filmleri için sahte reklamlarda yer aldığı videolar sosyal medyada vb. yayınlandı. Bunun üzerine oyuncular Melissa Barrera, Kiersey Clemons ve Natasha Lyonne, Tilly Noorwood'u destekleyen ajanslara boykot çağrısında bulundular.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

