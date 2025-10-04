Japonya'da Takaiçi Sanae ilk kadın başbakan olacak

Yayınlanma:
Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu. 64 yaşındaki Takaiçi, ülkede ilk kadın başbakan olmaya hazırlanıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri olarak Takaiçi Sanae seçildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı ve LDP lideri İşiba Şigeru'nun eylülde görevinden istifa edeceğini duyurduğu hatırlatıldı.

İktidar partisi yeni liderini seçtiği ve son olarak eski Ekonomi Güvenliği Bakanlığı yapan Takaiçi yarışta 5 aday arasında ipi önde göğüslediği belirtildi.

Takaiçi'nin "Japonya'nın yeni başbakanı" olması bekleniyor.

İŞİBA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Başbakan İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Japonya’da tarihi seçim: Takaiçi kazanırsa ilk kadın başbakan olacakJaponya’da tarihi seçim: Takaiçi kazanırsa ilk kadın başbakan olacak

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

