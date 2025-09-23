Japonya’da tarihi seçim: Takaiçi kazanırsa ilk kadın başbakan olacak

"Değişim, LDP" sloganıyla duyurulan 4 Ekim'deki seçim için görevi süren ve eski kabinelerde yer alan 5 aday yarışıyor.

Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro ve eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae, bu adaylar arasında öne çıkan isimler olarak yer alıyor.

44 yaşındaki Koizumi Shinjiro, eski başbakanlardan Koizumi Junichiro'nin oğlu ve geçen yıl partide reform yapmak amacıyla kampanya yürüterek Başbakan İşiba'ya karşı aday oldu.

64 yaşındaki Takaiçi de geçen yıl İşiba'ya karşı yarışta ikinci turda yenildi. Takaiçi, kamu harcamaları ve büyüme ile güçlü bir ordu için yatırımların artırılmasına desteğiyle biliniyor.

Parti içi liderlik seçimini kazanması halinde Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Seçimde yarışan 64 yaşındaki Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa ise dışişleri, savunma ve eğitim bakanlıkları da dahil olmak üzere birçok kabine görevinde bulundu.

Parti liderliğine oynayan 69 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da dışişleri ve ticaret bakanlıkları yaptı. Motegi, Japonya-ABD ittifakının ülkesinin diplomasisi için kilit öneme sahip olduğunu savunuyor.

LDP liderliğinde yarışan bir diğer isim ise 50 yaşındaki Kobayaşi Takayuki. Geçmişte Ekonomi Güvenliği Bakanı olarak görev alan Kobayaşi güçlü büyüme, savunma ve ulusal birlik gündemini benimsiyor.

Jiji Press haber ajansının 2 bin kişiyle yaptığı ankete göre Japonya Tarım Bakanı Koizumi, yüzde 23,8 destekle ilk sırada yer alırken Takaiçi yüzde 21 ile onu takip ediyor.

- SİSTEM

LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten LDP delegelerinin kullanacağı oylar, 4 Ekim'deki seçimde partinin yeni liderini belirleyecek.

Toplam 700'ü aşkın delegenin oy kullanacağı seçimde salt çoğunluğa erişilememesi halinde ilk turda en fazla oyu alan iki aday, aynı gün ikinci turda yarışacak. İkinci turda oy çoğunluğu, kazananı belirleyecek.

Böylece partinin yeni genel başkanı, meclis oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

İktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun son seçimde meclis hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bazı muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

- İŞİBA'NIN İSTİFASI

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Mağlubiyete rağmen LDP'nin "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeylerin olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." ifadesini kullanmıştı.

- DANIŞMAN MECLİSİ SEÇİMLERİ

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.