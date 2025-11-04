Peru Meksika’yla diplomatik ilişkileri kesti

Peru hükümeti, eski Başbakan Betssy Chavez'e siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Karar, Meksika'nın "dostane olmayan eylemleri" ve Peru'nun iç işlerine müdahale iddiasıyla alındı.

Peru hükümeti, Meksika ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını duyurdu. Bu radikal kararın gerekçesi olarak, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği konutunda eski Başbakan Betssy Chavez'e siyasi sığınma hakkı vermesi gösterildi.

"DOSTANE OLMAYAN BİR EYLEM"

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zela, "Bu dostane olmayan eylem karşısında ve söz konusu ülkenin mevcut ve önceki başkanlarının Peru’nun iç işlerine tekrarlanan müdahaleleri dikkate alınarak, Peru hükümeti bugün itibarıyla Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

CHAVEZ "DARBE SUÇ ORTAĞI" OLARAK TANIMLANDI

Meksika hükümetini hedef alan Zela, şaşkınlık ve üzüntü içinde olduklarını belirterek şunları söyledi: "Bugün, eski Başbakan Chavez’in, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun gerçekleştirmeye çalıştığı darbenin muhtemel suç ortağı olarak görüldüğünü ve halihazırda Meksika’nın Peru’daki büyükelçilik konutunda siyasi sığınma talebinde bulunduğunu büyük bir şaşkınlık ve derin üzüntüyle öğrendik."

İLİŞKİLERDEKİ GERGİNLİK GEÇMİŞE DAYANIYOR

İki ülke arasındaki gerginlik yeni değil. Peru Kongresi, 23 Mayıs 2023’te eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Ayrıca Meksika’nın, Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da daha önce ilişkilerde ciddi bir sorun teşkil etmişti.

