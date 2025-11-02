Meksika'da yangın faciası! Çocuklar dahil en az 23 ölü

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermolisso kenti faciaya sahne oldu. Kentte bulunan bir süpermarkette çıkan yangında aralarında en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Sonora Eyalet Valisi Alfonso Durazo, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi.

MEKSİKA'DA YANGIN FACİASI

Sonora eyaletinin başkenti Hermolisso kentinde Waldos mağazasında yerel saatle 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde etrafı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

EN AZ 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, Soronoa Eyalet Valisi Alfonso Durazo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayda en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yaşamını yitirenler arasında çocukların da olduğunu belirten Durazo, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti. Durazo 'X' hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunlara yer verdi:

"Hermosillo'nun Centro semtindeki Waldos mağazasında meydana gelen patlama, tüm Sonoralılarda derin bir üzüntüye yol açtı. Şimdiye kadar 23 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı doğrulandı ve yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Ne yazık ki, kurbanlar arasında çocuklar da var.

Ölen ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimi, desteğimi ve dayanışmamı sunuyorum. Tüm eyalet hükümet kurumlarına tıbbi, psikolojik ve sosyal yardım da dahil olmak üzere kapsamlı destek sağlamaları talimatını verdim."