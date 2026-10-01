Pentagon ABD askerleri için 'Dini İşler Ofisi' kurulduğunu açıkladı

Pentagon tarafından yayımlanan ve Savaş Bakanı imzasını taşıyan memorandumda, "Dini İşler Ofisi" kurulduğu ve ofisin bir direktör tarafından yönetileceği bildirildi. Memorandumda, ofisin amacı "savaşçılarımızın ahlaki, etik ve manevi hazırlığını güçlendirmek" olarak ifade edildi. Direktörün, Savaş Bakanı ve Savaş Bakan Yardımcısına doğrudan bağlı olacağı ve dini işlerden sorumlu baş danışman olarak görev yapacağı kaydedildi.

DİNİ İŞLER OFİSİ DOĞRUDAN SAVAŞ BAKANINA BAĞLI OLACAK

Memorandumda, ofisin direktörünün Savaş Bakanı ve Savaş Bakan Yardımcısına doğrudan bağlı olacağı, araya başka bir makam girmeyeceği belirtildi. Direktörün, "Dini İşler Ofisi"nin temel sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerekli yetki ve görevleri ilgili birimlerle koordineli şekilde belirleyip devralacağı ifade edildi.

KAYNAK TAHSİSİ VE BÜTÇE PLANLAMASI

Memorandumda, ofisin öncelikli görevleri arasında dini hizmetlerin sunumu, tesis ve altyapı, lojistik, papazlık hizmetleri için personel temini, papaz ve dini destek ekibi eğitimi, papaz liderliğindeki programlar, kilise gençlik programları, asker aileleri için inanç temelli evde eğitim desteği, intiharı azaltma ve kuvvet dayanıklılığına yönelik inanç temelli girişimler ile inanç temelli sivil kuruluşlardan alınan hizmetler için yeterli fon ve kaynak sağlanmasının yer aldığı kaydedildi.

MANEVİ HAZIRLIK VE ANALİTİK ARAŞTIRMALAR

Ofisin ayrıca "manevi zindelik, manevi hazırlık ve manevi dayanıklılığı" desteklemek ve değerlendirmek için araştırma, teknoloji ve analitik araçları finanse edip denetleyeceği belirtildi. Memorandumda, ofisin dini işlerle ilgili politikaları Savaş Bakanı adına uyumlu hale getireceği ve gerektiğinde yayımlayacağı ifade edildi.

KONGRE VE DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER

Memorandumda, direktörün dini işlerle ilgili tüm konularda Kongre, dış hükümet birimleri ve sivil dini kuruluşlarla yapılan görüşmelerde Savaş Bakanını temsil edeceği bildirildi. Ayrıca Silahlı Kuvvetler Papazlar Kurulunun, direktörün yetkisi altına alınarak yeniden yapılandırılacağı ve kurulun Savaş Bakanına papazlık konusunda danışmanlık sağlayacağı kaydedildi.

60 VE 90 GÜNLÜK TAKVİM

Memorandumda, Maliyet Değerlendirme ve Program Değerlendirme Direktörünün, 2027 mali yılı için ofisin başlangıç bütçesini oluşturmak üzere 60 gün içinde bir plan sunacağı belirtildi. Yönetim ve İdare Direktörünün ise ofisi bakanlık teşkilat yapısına resmen yerleştirmek ve 90 gün içinde bir yönerge hazırlamakla görevlendirildiği ifade edildi. Askeri dairelerin sekreterlerinin de 90 gün içinde finanse edilmeyen ve yetersiz finanse edilen dini işler ihtiyaçlarına ilişkin kapsamlı bir rapor sunacağı kaydedildi.

"DİNİ KATILIMI ZORUNLU KILMAYACAK"

Memorandumda, "Bu memorandumdaki hiçbir hüküm, dini katılımı zorunlu kılacak veya herhangi bir inanca sahip ya da inançsız asker, sivil çalışan veya aile üyesinin özgürce ibadet etme haklarını azaltacak şekilde yorumlanamaz." ifadesine yer verildi.