Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Papa Leo'ya kanser teşhisi kondu: Akciğerinden parça alındı

Papa Leo'ya kanser teşhisi kondu: Akciğerinden parça alındı

Vatikan, Papa 14. Leo'nun sağ akciğerinin alt lobunun ameliyatla alındığını ve kendisine akciğer adenokarsinomu teşhisi konulduğunu açıkladı. 71 yaşındaki Papa'nın yaklaşık bir hafta hastanede kalması bekleniyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Papa Leo'ya kanser teşhisi kondu: Akciğerinden parça alındı

Vatikan, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 71 yaşındaki Papa 14. Leo'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Papa'nın akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından hastaneye yatırıldığı belirtildi. Ameliyat bugün erken saatlerde gerçekleştirildi.

AMELİYAT YAKLAŞIK 90 DAKİKA SÜRDÜ

Vatikan, sağ akciğerin alt lobunun alındığı ameliyatın yaklaşık 90 dakika sürdüğünü ve komplikasyon olmadan tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, Papa'ya akciğer adenokarsinomu teşhisi konulduğu kaydedildi. Adenokarsinomun akciğer kanserinin yaygın bir türü olduğu belirtildi.

Vatikan Papa Leo'nun ameliyat olacağını açıkladıVatikan Papa Leo'nun ameliyat olacağını açıkladı

PAPA UYANDI, ODASINDA DİNLENİYOR

Vatikan'ın açıklamasına göre Papa ameliyat sonrası uyandı ve hastane odasında dinleniyor. Papa 14. Leo'nun iyileşme süreci için yaklaşık bir hafta hastanede kalması bekleniyor. Vatikan, Papa'nın sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Papa XIV. Leo Kanser
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro