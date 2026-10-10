Panama'da 7,7'lik depremin ardından yıkım manzaraları: Binalar hasarlı, yollar çökmüş durumda

Orta Amerika ülkesi Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde paniğe ve ciddi hasara yol açtı. 9 Ekim Cuma günü yerel saatle 12.56'da meydana gelen sarsıntının ardından binlerce kişi evlerden, okullardan, alışveriş merkezlerinden ve kamu binalarından dışarı çıktı. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde yollar hasar gördü, binalar çöktü ve tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı kesimlerinde alarm verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünü Panama'nın güneyindeki Pitaloza Arriba bölgesinin yaklaşık 12 kilometre güneybatısı olarak belirledi. İlk açıklamalarda yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirilen sarsıntının derinliği, USGS'nin güncellenen verilerinde 12,6 kilometre olarak yer aldı. Depremin başkent Panama City'de ve ülkenin geniş bir bölümünde hissedilmesi, hasar tespit çalışmalarının ülke geneline yayılmasına neden oldu.

OTEL ÇÖKTÜ, TARİHİ KİLİSENİN KULESİ YIKILDI

Depremden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri, başkentin yaklaşık 150 kilometre batısındaki Penonomé kenti oldu. Kentte üç katlı Hotel Dos Continentes'in bir bölümü çöktü. Yıkılan parçalar, otelin önünde park halindeki araçların üzerine düştü.

Tarihi San Juan Bautista Katedrali'nin kulelerinden biri de sarsıntı sırasında yıkıldı. Coclé eyaletinin valilik binasının bir bölümü çökerken diğer bölümlerinde ciddi çatlaklar meydana geldi. Kentte çok sayıda binada yapısal hasar tespit edildi.

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

Hasar yalnızca Penonomé ile sınırlı kalmadı. Herrera ve Los Santos eyaletlerinde binalarda çatlaklar oluşurken ülkenin farklı bölgelerinde evler, kiliseler, kamu binaları, hastaneler, ticari işletmeler ve yollar depremden etkilendi. Su arıtma tesislerinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Panama makamlarının ilk açıklamalarında can kaybı bildirilmedi. Bununla birlikte, Coclé eyaletindeki Alberto Zúñiga Okulu'nda 15 öğrencinin hafif yaralandığı açıklandı. Yıkılan yapılarda mahsur kalan olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürdürüldü.

"FELAKET BÜYÜK, YOLLAR ÇÖKTÜ"

Deprem bölgesini ziyaret eden Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, Penonomé'de yaptığı açıklamada karşılaştıkları tablonun ciddiyetine dikkat çekti.

Mulino, bazı kara yollarının tamamen çöktüğünü belirterek, “Karşı karşıya olduğumuz felaket büyük. Tamamen çökmüş kara yollarımız var. Şimdilik buradayız; bakacağız, umarım hava şartları izin verir de depremin merkez üssü olan Tonosí'ye gidebiliriz” dedi.

YAĞIŞLAR ÇALIŞMALARI ETKİLİYOR

Şiddetli yağışların müdahaleyi zorlaştırdığını belirten Mulino, hükümetin yardım çalışmalarını başlattığını söyledi. Depremden etkilenenlere su, çocuklar ve yaşlılar için gerekli malzemeler ile barınma amacıyla çadırlar dağıtıldığını bildirdi.

Mulino, kamu kurumlarının kapatılması talimatını verdiğini, Eğitim Bakanlığı'nın da ülke genelindeki okullarda eğitime ara verdiğini açıkladı. Hastanelerin, kiliselerin ve bir okulun ciddi şekilde etkilendiğini belirten Panama Devlet Başkanı, gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fernando Boyd ise en fazla hasarın Coclé, Los Santos ve Herrera eyaletlerinde görüldüğünü söyledi. Los Santos eyaletindeki Tonosí'ye kara yoluyla ulaşımın kesildiğini belirten Boyd, bölgeye havadan ulaşmanın yollarının araştırıldığını kaydetti.

BAŞKENTTE METRO DURDU, BİNALAR BOŞALTILDI

Depremin başkent Panama City'de hissedilmesinin ardından metro seferleri durduruldu, yüksek binalar ve alışveriş merkezleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Binlerce kişi sokaklara ve açık alanlara çıktı.

Bazı bölgelerde elektrik ve iletişim kesintileri yaşanırken altyapı kontrolleri başlatıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde insanların panik içinde binalardan uzaklaştığı, bazı yapıların hasar gördüğü ve sarsıntının günlük yaşamı nasıl etkilediği görüldü.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Deprem sırasında canlı yayında bulunan bir televizyon ekibi de sarsıntıya yakalandı. Görüntülerde stüdyonun şiddetle sallandığı, sunucuların dengelerini korumakta zorlandığı anlar yer aldı.

Sarsıntı Panama sınırlarını da aştı. Deprem, bazı Orta Amerika ülkelerinin yanı sıra Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde de hissedildi.

İKİNCİ DEPREM 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

İlk büyük sarsıntının ardından bölgede artçı depremler meydana geldi. USGS, Panama'da Río Grande'nin yaklaşık 8 kilometre kuzeybatısında 6,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Bu sarsıntı da yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlk depremden sonra kaydedilen artçıların sayısı 95'i aştı. Büyüklükleri 2,1 ile 6 arasında değişen çok sayıda sarsıntı yaşanırken uzmanlar artçıların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

USGS'nin ilk değerlendirmeleri, depremin çevresinde heyelan ve zeminde sıvılaşma gibi tehlikelerin de oluşabileceğine işaret etti. Bu nedenle hasarlı yapılardan uzak durulması ve yetkililerin uyarılarının takip edilmesi önem kazandı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI, DAHA SONRA KALDIRILDI

Depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami tehlikesi gündeme geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), ilk sarsıntı sonrasında geniş bir bölgeyi kapsayan tsunami uyarısı yayımladı. Uyarı, Panama'nın yanı sıra çevredeki Pasifik kıyılarını da ilgilendirdi.

Panama Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü, bazı kıyı bölgelerinde 1 ila 3 metre yüksekliğinde dalgalar görülebileceği uyarısında bulundu. Isla Cañas, Los Santos'un güney kıyıları ve Veraguas sahil şeridindeki yerleşimlerde yaşayanlardan kıyılardan uzaklaşmaları ve yüksek kesimlere çıkmaları istendi.

Ancak PTWC daha sonra geniş çaplı tsunami tehlikesinin sona erdiğini duyurdu. Böylece ilk sarsıntının ardından başlatılan tsunami alarmı kaldırıldı.

HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Depremin ardından güvenlik gerekçesiyle Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda operasyonlar geçici olarak durduruldu. Acil durum protokolleri devreye alınırken terminal binaları ve idari birimler tedbir amacıyla boşaltıldı. Yolcuların tahliyesi sırasında havalimanı personeli güvenliği sağlamak ve yolcuları yönlendirmek üzere görev yaptı.

Pist, terminal altyapısı ve hava trafik kontrol kulesinde güvenlik incelemeleri gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren duraklamanın ardından kontroller tamamlandı ve uçuşlar kademeli olarak yeniden başladı.

Panama Kanalı yönetimi de deprem sonrasında operasyonların normal şekilde sürdüğünü açıkladı. Ülkenin uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip kanalında faaliyetlerin devam etmesi, ilk aşamada stratejik ulaşım altyapısında büyük çaplı bir kesinti yaşanmadığını ortaya koydu.

HASAR TESPİTİ VE YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Panama'da yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde hasarın boyutunu belirlemek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kara ulaşımının kesildiği Tonosí çevresinde erişim sorunu öne çıkarken, yağışlı hava koşulları da müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor.

İlk belirlemeler, depremin çok sayıda binada ve altyapı tesisinde hasara yol açtığını gösterdi. Yetkililer can kaybına ilişkin ilk açıklamalarda ölüm bildirmedi; ancak hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları devam ettiğinden tablonun netleşmesi için incelemeler sürdürüldü.

Panama'da 7,7 büyüklüğündeki deprem, tsunami alarmı, ikinci büyük sarsıntı, çöken yapılar ve ulaşım kesintileriyle ülkeyi alarma geçirdi. Yetkililer, yeni artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması ve hasarlı binalara girilmemesi çağrısında bulundu.