Ölü sayısı 220'ye çıktı salgın alarma geçirdi: Sınırlar kapandı 21 gün karantina başladı

Uganda Başkan Yardımcısı Jesca Alupo'nun başkanlık ettiği Ebola görev gücü tarafından açıklanan kararda, özellikle Kongolu hastaları tedavi eden Ugandalı sağlık çalışanları arasında vaka artışı görülmesinin etkili olduğu belirtildi. Yetkililer, salgının resmi olarak ilan edildiği 15 Mayıs'tan önce bazı enfekte kişilerin sınırı geçtiğini açıkladı.

SINIRLAR DERHAL KAPATILDI, ZORUNLU NEDENLERLE GİRİŞ MÜMKÜN

Uganda Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Dr. Diana Atwine, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ülkeye girişlerin yalnızca acil durum, güvenlik, kargo taşımacılığı veya salgınla mücadele gibi zorunlu nedenlerle mümkün olacağını duyurdu. Acil gerekçelerle ülkeye giriş yapan herkesin ise 21 gün boyunca zorunlu izolasyona alınacağı bildirildi.

17’NCİ EBOLA SALGINI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan bu kriz, ülke tarihinde kayda geçen 17'nci Ebola salgını olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, salgının Bundibugyo türü Ebola virüsünden kaynaklandığını belirtiyor. Bu virüs türüne karşı ise henüz onaylanmış bir aşı ya da etkili tedavi bulunmuyor.

DSÖ'DEN SINIR KAPATMALARINA KARŞI UYARI

DSÖ ise sınır kapatmalarına karşı çıkmayı sürdürüyor. Kuruluş, Uganda ile Kongo arasında yüzlerce kilometre boyunca uzanan sınır hattında çok sayıda resmi olmayan geçiş noktası bulunduğunu, insanların ticaret ve aile ziyaretleri nedeniyle her gün iki ülke arasında hareket ettiğini vurguladı. DSÖ'ye göre sınırların kapatılması, insanların denetimsiz kaçak geçiş yollarını kullanmasına neden olarak virüsün kontrolsüz biçimde yayılma riskini artırabilir.

DOĞU KONGO'DA DURUM AĞIRLAŞIYOR

Salgının merkez üssü olan Doğu Kongo'da durum giderek ağırlaşıyor. Ebola şüphesi taşıyan vaka sayısının bine yaklaştığı, en az 220 kişinin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği açıklandı. Kongo hükümeti ise şu ana kadar 101 vakayı resmen doğruladı.