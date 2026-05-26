Bir ülkeye daha sıçradı! DSÖ'den Ebola alarmı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden KDC ve Uganda'daki Ebola salgınına ilişkin bir paylaşım yaptı. Ghebreyesus, KDC'de şu ana kadar 101 vakanın doğrulandığını ve bunlardan 10'unun ölümle sonuçlandığını ifade ederek, ülkedeki salgının çok daha büyük olduğunun altını çizdi.

KDC'DE 900'DEN FAZLA ŞÜPHELİ VAKA

Ghebreyesus, KDC genelinde 900'den fazla şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm olduğunu aktardı. Uganda'da ise sağlık çalışanları arasında iki ek doğrulanmış vaka bildirildiğine dikkat çekti. DSÖ Genel Direktörü, şu ifadeleri kullandı:

"Uganda'da toplam doğrulanmış vaka sayısı, biri ölümle sonuçlanmak üzere 7'ye çıktı. Ortaklarımızla birlikte müdahaleyi artırmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki günler ile haftalarda daha fazla vakanın tespit edilmesini bekliyoruz. Enfeksiyonlu kişileri ne kadar çabuk takip edip temaslılarını tespit edebilirsek, ihtiyaç duydukları bakımı o kadar çabuk sağlayabilir ve bu salgını kontrol altına alabiliriz."

EBOLA SALGINI 15 MAYIS'TA İLAN EDİLMİŞTİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti. DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etti. Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve bu virüsün onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

EBOLA VİRÜSÜNÜN TARİHÇESİ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.

