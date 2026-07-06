Okyanusun ortasında 2 bin ton beton döktüler: 32 kilometrelik köprüyle karaya bağladılar

Çin, hızla büyüyen dış ticaretine çözüm bulmak amacıyla Şanghay kıyısından 32 kilometre açıkta dünyanın en büyük derin deniz konteyner limanlarından biri olan Yangshan Limanı'nı inşa etti. Yapay ada üzerine kurulan liman, 32 kilometre uzunluğundaki Donghai Köprüsü ile ana karaya bağlandı.

MEVCUT LİMANLAR YETERSİZ KALDI

Projeye ihtiyaç duyulmasının temel nedeni, Şanghay'ın mevcut limanlarının büyük konteyner gemileri için yetersiz kalmasıydı. Yangtze ve Huangpu nehirlerinde biriken çamur, sığ su derinliği ve köprü yükseklikleri, 300 metreden uzun Post-Panamax gemilerinin limana ulaşmasını engelliyordu.

Bu darboğazı aşmak isteyen Çin yönetimi, limanı nehir içinde büyütmek yerine açık denizde yeni bir tesis kurma kararı aldı. Bunun için Şanghay kıyısından 32 kilometre uzaklıktaki Yangshan Adaları seçildi.

ÖNCE YAPAY ADA İNŞA EDİLDİ

Rıhtımın inşaatı 2002 yılında başladı. İlk aşamada deniz tabanından çıkarılan milyonlarca metreküp malzemeyle yaklaşık 10 kilometrekare büyüklüğünde yapay bir ada oluşturuldu. Ardından limanı ana karaya bağlayacak altı şeritli Donghai Köprüsü'nün yapımına geçildi.

42 ayda tamamlanan köprü, 10 Aralık 2005'te hizmete açıldı. Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki yapı, dönemin en uzun okyanus köprülerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ZORLU DENİZ KOŞULLARINDA İNŞA EDİLDİ

Mühendisler, proje boyunca 15 ila 20 metre derinlikte, saniyede 2 metreyi bulan akıntılar ve 6 metre yüksekliğindeki dalgalarla mücadele etti. Deniz tabanına GPS ve uydu destekli sistemlerle 6 binden fazla kazık çakıldı. Bazıları 2 bin tonu aşan prefabrik beton parçalar ise 50 metrelik dev yüzer vinçlerle yerlerine yerleştirildi.

Projede kullanılan tarama gemileri deniz tabanından büyük miktarda malzeme çıkarırken, limanın temelini oluşturacak alan dört yıldan kısa sürede tamamlandı.

YILLIK KAPASİTESİ 25 MİLYON KONTEYNER

Yaklaşık 18 milyar dolara mal olan Yangshan Limanı, 20 kilometrelik rıhtımı, 50 yanaşma noktası ve yıllık 25 milyon konteyner kapasitesiyle dünyanın en büyük konteyner terminallerinden biri haline geldi. Tesisin günlük kapasitesi ise yaklaşık 70 bin konteynere ulaşıyor.

2007 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 300 metreden uzun konteyner gemileri limana yanaşırken, vinçlerin konteyner taşıma hızı birçok geleneksel limanın üzerine çıktı.

TAYFUN TESTİNİ DE GEÇTİ

Liman ve Donghai Köprüsü, 2006 yılında bölgeyi etkileyen Chanchu Tayfunu sırasında da dayanıklılığını kanıtladı. Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen altyapıda ciddi bir hasar oluşmadı.

Yangshan Limanı'nda kurulan gelişmiş dijital kontrol sistemi sayesinde vinçler, kamyonlar ve konteyner hareketleri tek merkezden yönetiliyor. Otomasyon destekli bu yapı, operasyon hızını artırırken hata oranlarını da düşürüyor.

Aradan geçen yıllarda Yangshan Limanı, yalnızca Çin'in dış ticaretinde değil, açık deniz limanlarının planlanması ve inşasında da dünya çapında örnek gösterilen mühendislik projelerinden biri olarak öne çıktı.