Okyanusun altına 1025 metre uzunluğunda boru hattı yerleştirdiler: Günde 86 milyon litre su üretecek

Kuraklıkla mücadele eden ve su arzını güçlendirmek isteyen Şili, yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Yapılan proje kapsamında, okyanusun içine 1.025 metre uzunluğunda deniz altı boru hattı yerleştirildi.

Sisteme entegre edilecek beş ayrı toplama kulesi, denizden çekilen suyu kıyıda kurulacak tesise aktaracak. Tesisin tam kapasiteyle çalışması durumunda ise günlük yaklaşık 86,4 milyon litre su üretilebileceği belirtildi.

EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİRİLECEK

Deniz ekosistemi üzerindeki olası olumsuz etkileri en aza indirmek için tesiste özel filtreleme sistemleri ile düşük hızda çalışan su emiş teknolojilerinin tercih edildiği ifade edildi.

Bu yöntemlerle, deniz canlılarının sisteme dahil olma riskinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

1 KİLOMETREDEN UZUN BORU HATTI

Pasifik kıyısında hayata geçirilen sistemin ana unsurunu, deniz tabanına döşenen ve uzunluğu 1 kilometreyi aşan boru hattı oluşturacak. Beş ayrı toplama kulesi aracılığıyla farklı noktalardan alınan deniz suyu, işlenmek üzere tesise taşınacak.

2027 YILINDA DEVREYE ALINACAK

Projeyi yapan şirketin açıklamasına göre tesisin ilk aşamasının 2027 yılında başlaması planlanıyor.

Tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte, Pasifik Okyanusu'ndan temin edilen deniz suyunun arıtılarak günlük yaklaşık 86,4 milyon litre içme suyuna dönüştürülmesi planlanıyor.