Okullar tatil edildi tren seferleri durdu! Sıcaklık Avrupa'da 42 dereceye vurdu

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede alarm seviyeleri yükseltildi. Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda son günlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele ediyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ TREN SEFERLERİ DURDU!

Fransa'da hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm ilan edildi. Landes bölgesindeki Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi. Yetkililer, aşırı sıcaklar nedeniyle 845 okulun kapatılacağını, 1800 okulda ise eğitim saatlerinin değiştirileceğini açıkladı.

Sıcak hava ulaşımı da vurdu. Fransa Demiryolları İşletmesi SNCF, yüksek sıcaklıkların enerji hatlarına zarar verme ve raylarda genleşmeye yol açma riski nedeniyle önemli güzergahlardaki 71 şehirlerarası tren seferini iptal etti. Demiryolu ağında oluşabilecek arızalara karşı binlerce personel görevlendirildi.

İtalya'da Bologna, Floransa, Milano ve Torino'nun da aralarında bulunduğu 8 kentte kırmızı alarm verilirken, İspanya Meteoroloji Kurumu AEMET de birçok bölgede sıcaklıkların 39-40 dereceyi aşacağı uyarısında bulundu. İngiltere'de ise bazı bölgelerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkabileceği açıklandı. Belçika ve Hollanda'da da aşırı sıcaklar nedeniyle meteorolojik uyarılar yapıldı.

OMEGA BLOKAJI İLE SICAKLIK AVRUPA'DA 42 DERECEYE VURDU

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasının arkasında "omega blokajı" adı verilen atmosferik sistemin bulunduğunu belirtti.

Kadıoğlu, bu sistemin sıcak havayı Avrupa üzerinde hapsettiğini, hava hareketlerini yavaşlatarak sıcaklıkların günler boyunca birikmesine neden olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, Fransa, İspanya, Almanya, Benelüks ülkeleri ve İngiltere'nin en yüksek risk altındaki bölgeler olduğunu belirterek, sıcak hava dalgalarının son yıllarda daha sık ve daha şiddetli görülmesinin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması, bol sıvı tüketmesi ve resmi kurumların uyarılarını takip etmesi gerektiğini vurguluyor. (AA)