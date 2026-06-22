Filipinler'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Filipinler'de bulunan bir lisede sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı ülkede büyük paniğe neden oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ OKUL ÖĞRENCİSİ

Hong Kong merkezli South China Morning Post'un aktardığı bilgilere göre polis, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi kısa süre içinde gözaltına aldı. Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelilerden birinin okulun dokuzuncu sınıfında eğitim gören 15 yaşındaki bir öğrenci olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, zanlılardan birini olay yerinde yakalarken diğer şüphelinin kaçmaya çalıştığı ancak kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Polis, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahın da bu şüphelinin üzerinde ele geçirildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başkanlık Sözcüsü Claire Castro, olay sonrası yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Polis şüphelileri yakaladı. Çok hızlı hareket ettiler" ifadelerini kullandı.

Saldırının nedeni ve şüphelilerin olaydaki rolleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.