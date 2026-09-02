Okula gitmek için 3 saat uçurumda ölümle yüz yüze geliyorlardı: Kanyona asansör diktiler

Çin'in Yunnan eyaletindeki Nizhuhe köyü çocuklarının 3 saatlik tehlikeli okul tırmanışını bitiren 268 metrelik asansör turist akınına uğrayınca yetersiz kaldı. Uzun kuyrukları eritmek için yanına 288 metre yüksekliğinde ikinci dev asansör inşa edildi.

Uçurumların arasına sıkışan Nizhuhe köyü çocuklarının tehlikeli okul yolculuğu, kanyon dikeyine inşa edilen dev mühendislik harikalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Guanzhai Köyü İlkokulu'na gitmek için dik kayalıklarda saatlerce tırmanan öğrenciler için inşa edilen yeni hat hizmete girdi.

RİSKLİ TIRMANIŞ 3 SAAT SÜRÜYORDU

Daha önce dağlık arazide 3 saat süren ve gidiş dönüş 6 saati bulan yürüyüş rotası, çocukların hayatını her gün tehlikeye atıyordu. Okul yolundaki çileli tırmanışı anlatan bir öğrenci, "Eskiden eşyalarımı taşıyıp okula gitmek için dağ yollarında üç saat yürümek zorundaydım ve dikkatli olmazsam kolayca kayıp düşebilirdim" diyerek yaşanan zorluğu aktardı.

Öğrencilerin her 3 haftada bir gerçekleştirdiği bu zorlu yolculuğu sonlandırmak amacıyla ilk olarak 2022 yılında 268 metre yüksekliğindeki Qingyun Ladder açık hava panoramik asansörü inşa edilmişti.

TURİST AKINI BİRİKİNCE İKİNCİ DEV İNŞA EDİLDİ

İlk asansörün küresel basında geniş yer bulması üzerine Nizhu Nehir Kanyonu bir anda turist akınına uğradı. Ücretsiz geçiş hakkı bulunan öğrencilerin turist yoğunluğu nedeniyle uzun süreler beklemek zorunda kalması yetkilileri harekete geçirdi. Bekleme sürelerini yarı yarıya indirmek amacıyla ilk yapının hemen yanına 20 metre daha uzun ve çok daha geniş olan 288 metre yüksekliğindeki Fuyao Ladder kuruldu.

Yeni inşa edilen panoramik asansör, daha geniş şaft alanı ve yüksek hızı sayesinde bölgedeki ulaşım ağını tamamen rahatlattı. Servis aracı, açık hava asansörü ve teleferik transferinden oluşan yeni ulaşım kombinasyonu sayesinde çocukların okula ulaşım süresi toplam 30 dakikaya kadar düştü.