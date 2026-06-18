Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Okyanusun ortasına şelale kuracaklar

Okyanusun ortasına şelale kuracaklar

Tasarımcı Ahmad Eghtesad, Madagaskar açıklarında baobab ağacından ilham alan yüzen bir kompleks tasarladı. Okyanus suyunu yapay şelaleye dönüştürüp elektrik üretecek yapı, aynı zamanda tarım ve turizm merkezi olacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Okyanusun ortasına şelale kuracaklar

Tasarımcı Ahmad Eghtesad, Madagaskar kıyılarında baobab ağacından ilham alan devasa bir yüzen kompleks tasarladı. Okyanus suyunu şelaleye dönüştürerek elektrik üretmeyi hedefleyen yapı, aynı zamanda tarım, turizm ve deniz koruma merkezi olarak planlanıyor.

Okyanusun ortasına şelale kuracaklar - Resim : 1

ŞELALEDEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Jacques Rougerie Vakfı yarışması için geliştirilen "Baobab Şelalesi" konseptinde okyanus suları dairesel bir deniz yapısı üzerinden yer altı türbinlerine akıtılıyor. Bu yapay şelale sistemiyle temiz elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Okyanusun ortasına şelale kuracaklar - Resim : 2

Madagaskar'ın zengin biyoçeşitliliğine rağmen halkın büyük bölümü elektriğe erişemiyor. Zayıf enerji altyapısı hem ekonomik büyümeyi hem sosyal istikrarı engelliyor. Proje tam da bu kronik soruna yanıt olarak tasarlandı.

Okyanusun ortasına şelale kuracaklar - Resim : 3

NEDEN BAOBAB AĞACI?

Tasarımın ilham kaynağı olan baobab ağacı, gövdesinde su depolama yeteneği ve en zorlu koşullarda bile ayakta kalabilmesiyle Madagaskar'da direncin sembolü sayılıyor. Kompleksin formu bu ağacın siluetinden yola çıkılarak şekillendirildi.

Okyanusun ortasına şelale kuracaklar - Resim : 4

TEK YAPIDA BEŞ İŞLEV

Yüzen kompleks yalnızca enerji tesisi değil. Çok katlı cam seralar ve korunaklı botanik bahçeleri tarımsal üretime, su altı cam gözlem kubbesi deniz yaşamının izlenmesine ayrılmış durumda. Yapı aynı zamanda rehabilitasyon merkezi, eğitim alanı ve turizm noktası olarak da işlev görecek şekilde tasarlandı.

Okyanusun ortasına şelale kuracaklar - Resim : 5

ÖNCE REHABİLİTASYON, SONRA EKO-RESORT

Projenin ilk aşamasında kompleks bir rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak. Burada kalan kişiler tarım ve ticaret eğitimi alarak topluma yeniden kazandırılacak.

Okyanusun ortasına 30 katlı bina dikiyorlar: Mavi balina bile sığacak!Okyanusun ortasına 30 katlı bina dikiyorlar: Mavi balina bile sığacak!

İlerleyen dönemde yapının halka açık bir eko-resorta ve yenilenebilir enerji tesisine dönüşerek Madagaskar ekonomisine kalıcı katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Enerji Madagaskar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro