Netanyahu eşinden herkesin içinde fırça yedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu’nun katıldığı bir tören sırasında hem eşine hem de başbakanlık danışmanlarına öfkeyle bağırdığı anlar ortaya çıktı.

"SENİN YÜZÜNDEN İNSANLARLA TARTIŞMAK ZORUNDA KALDIM!"

Sara Netanyahu, tören esnasında doğrudan eşi Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı. Öfkeli bir şekilde İsrail Başbakanı’na seslenen Sara Netanyahu, "Senin yüzünden burada insanlarla tartıştım. Beni insanlarla yüz göz olmak ve tartışmak zorunda bıraktın" dedi.

BAŞBAKANLIK DANIŞMANLARINA DA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Sara Netanyahu'nun öfkesinden sadece eşi değil, Başbakanlık danışmanları da nasibini aldı. Danışmanlara da sert çıkan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Benimle doğru düzgün ilgilenmeniz gerekiyor. Neden buradan geçmeme izin verilmiyor?"

"İZDİHAMDA ÜZERİMDEN GEÇTİLER" DEDİ

Bir diğer detay ise Sara Netanyahu'nun alandaki güvenlik durumuna dair iddiaları oldu. Kendisine kalabalık içinde yeterli şekilde eşlik edilmediğini ve korunamadığını savunan Netanyahu, tören alanındaki izdiham sırasında adeta "üzerinden geçildiğini" ve ezilme tehlikesi atlattığını öne sürdü.

İsrail merkezli Ynet sitesinin paylaştığı habere göre, Sara Netanyahu’nun bu öfke nöbetinin çok sayıda davetlinin gözü önünde ve birkaç dakika boyunca sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, sosyal medyada hızla yayılan ve gündem olan videonun, aslında tartışmanın en hararetli anında değil, olayın yatışmaya başladığı sırada kaydedildiği belirtildi.