“Görmezden gelmeyeceğiz” dedi! Netanyahu Erdoğan'ı Trump'a şikayet edecek

İsrail siyasetinde tansiyon yükselten kabine toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi.

İsrail medyasında yer alan ve Başbakanlık Ofisi tarafından da doğrulandığı aktarılan bilgilere göre Netanyahu, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik söylemlerini yakından takip ettiklerini belirterek bu açıklamaları "çok ciddiye aldıklarını" ifade etti.

WASHINGTON İLE PAYLAŞILACAK

Netanyahu’nun toplantıda, “Bu tür söylemleri çok ciddiye alıyoruz. Tarih bize, tehdit içeren ifadeleri görmezden gelmenin sonuçlarını öğretti” dediği iddia edildi. İsrailli liderin ayrıca bu mesajların yalnızca bölgesel düzeyde bırakılmayacağını, Trump yönetimiyle de paylaşılacağını vurguladığı öne sürüldü.

Açıklamalarda dikkat çeken bir diğer başlık ise Washington vurgusu oldu. Netanyahu’nun, söz konusu değerlendirmelerin Amerikalı yetkililerin gündemine getirileceğini söylediği aktarılırken, İsrail tarafının konuyu diplomatik kanallarda daha geniş bir çerçevede ele almayı planladığı iddia edildi.

ARKA PLAN GERİLİMİ

Gazze’de devam eden savaş süreci boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in askeri operasyonlarını sert şekilde eleştirmiş ve uluslararası platformlarda İsrail yönetimini hedef alan açıklamalar yapmıştı. Türkiye yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına desteğini kamuoyu önünde dile getirmişti. Son dönemde Ankara’dan yapılan bazı açıklamalar ise bölgesel gerilimi daha da artırmış, özellikle Doğu Kudüs’e ilişkin söylemler diplomatik tartışmalara neden olmuştu.

ABD VE TRUMP FAKTÖRÜ

Öte yandan haberin en dikkat çekici kısmı ABD bağlantılı iddialar oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, NATO toplantısı sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir temas ve “dikkat çekici bir adım” mesajı verdiği öne sürüldü.

Ayrıca Washington yönetiminin Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN projesinde kullanılacak jet motorlarına ilişkin ihracat sürecini değerlendirmeye aldığı, onay ihtimalinin gündeme geldiği iddiaları da diplomatik kulislerde konuşuluyor.

DİPLOMATİK YANKI BÜYÜYOR

Tüm bu gelişmeler, Ankara–Tel Aviv hattında zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırırken, ABD’nin sürece nasıl dahil olacağı merak konusu oldu. Uzmanlar, açıklamaların doğrulanması halinde konunun sadece ikili ilişkiler değil, NATO ve Ortadoğu dengeleri açısından da etkiler doğurabileceğini belirtti.