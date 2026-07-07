NATO'da yeni dönem başlıyor! Milyarlarca dolarlık savunma paketi açıklanacak

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde ittifakın savunma alanında bugüne kadarki en kapsamlı girişimlerinden biri için hazırlıklar tamamlanıyor. Diplomatik kaynaklara göre zirve kapsamında gerçekleştirilecek NATO Savunma Sanayi Forumu'nda toplam değeri on milyarlarca doları bulan yeni iş birliği ve tedarik anlaşmaları kamuoyuna duyurulacak. Anlaşmaların ayrıntıları resmi açıklamaya kadar gizli tutulurken, hedefin Avrupa'nın savunma üretim kapasitesini hızla büyütmek olduğu belirtiliyor.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre söz konusu paket, yalnızca yeni silah ve sistem alımlarını değil, müttefik ülkeler arasında ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve uzun vadeli savunma sanayi ortaklıklarını da kapsıyor. Böylece NATO, Rusya-Ukrayna savaşının ardından değişen güvenlik ortamına uyum sağlamayı ve Avrupa'nın savunma altyapısını daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

SAVUNMA HARCAMALARINDA TARİHİ ARTIŞ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın 2025 yılı savunma harcamalarının geçen yıla göre yüzde 20 artış göstererek 570 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Rutte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ortaya çıkan güvenlik risklerinin müttefikleri daha fazla yatırım yapmaya yönelttiğini ifade etti.

TRUMP'IN BASKISI ZİRVENİN GÜNDEMİNDE

Ankara Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunmaya yeterli kaynak ayırmadığı yönündeki eleştirilerinin gölgesinde yapılacak. Avrupalı müttefikler ise hem artan savunma bütçelerini somut projelerle ortaya koymayı hem de Washington'a ittifakın yük paylaşımı konusunda adım attığı mesajını vermeyi hedefliyor.

YENİ ORTAKLIKLAR

Zirvede açıklanması beklenen projeler arasında Hollanda'nın Belçika ve Birleşik Krallık ile birlikte 3 milyar euronun üzerinde değere sahip yeni savunma ortaklıklarını ilan etmesi bulunuyor.

Bunun yanı sıra NATO'nun uzun yıllardır kullandığı AWACS erken ihbar uçaklarının yerine, İsveç merkezli Saab tarafından geliştirilen GlobalEye hava gözetleme platformlarının alınmasına yönelik planların da resmen duyurulması bekleniyor. Bu değişimin, ittifakın hava gözetleme ve erken uyarı kabiliyetini yeni nesil teknolojilerle güçlendirmesi hedefleniyor.

AMAÇ YALNIZCA CAYDIRICILIK DEĞİL

NATO yetkilileri, açıklanacak yatırım paketlerinin sadece mevcut tehditlere karşı askeri caydırıcılığı artırmayı değil, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesini büyütmeyi, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve müttefik ülkeler arasındaki teknolojik iş birliğini daha ileri seviyeye taşımayı amaçladığını vurguluyor. Ankara'da açıklanacak anlaşmaların, NATO'nun gelecek dönemde izleyeceği savunma stratejisinin en önemli kilometre taşlarından biri olması bekleniyor.