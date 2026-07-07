NATO Zirvesi öncesi uluslararası basından dikkat çeken Türkiye analizi!

ABD basını, bugün Ankara'da başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yayımladığı analizde, Türkiye'de son dönemde yaşanan gözaltı, tutuklama ve basına yönelik uygulamaları ele aldı. Bloomberg'in "NATO liderleri Ankara'da toplanırken Türkiye'de basına baskı" başlıklı analizinde, muhalif olarak görülen kesimlere yönelik operasyonların zirve öncesinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Haberde, YouTube'da milyonlarca kişiye ulaşan stand-up gösterisiyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasının da yer aldığı dosya kapsamında tutuklandığı belirtildi. Suçlamaları kabul etmediği aktarılan Göktaş'ın yüksek güvenlikli bir cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca, geçen hafta sonu T24 Dış Haberler Editörü Buse Söğütlü ile Odatv Editörü Ceren Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyen ve avukatın gözaltına alındığı hatırlatıldı.

MARK RUTTE'YE SORULAN SORU DA YAZIYA TAŞINDI

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin akreditasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Türkiye'den çok sayıda gazetecinin NATO Zirvesi'ni takip etmek için yaptığı akreditasyon başvurusunun reddedilmesine değinen Rutte, "Demokrasi aynı zamanda özgür medya demektir. Gazetecilerin önemli etkinliklere bizzat katılabilmesi NATO açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Analizde, ana akım ve muhalif medya kuruluşlarında görev yapan çok sayıda Türk gazetecinin zirveyi izlemek üzere akredite edilmediği belirtilirken, NATO'nun ise bu süreçte Türk hükümetinin değerlendirmelerini esas aldığını açıkladığı aktarıldı.

MUHALEFETE BASKI VURGULANDI

Bloomberg'in değerlendirmesinde iç siyasetteki gelişmelere de yer verildi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün üç ayrı davada hâkim karşısına çıktığı hatırlatılırken, mayıs ayında alınan mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden alındığı bilgisine de analizde yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ ROLÜ ELEŞTİRİLERİ SINIRLIYOR"

Bloomberg analizinde, bu gelişmelerin NATO liderlerinin ittifakın geleceği, güvenlik politikaları ve bölgesel krizleri değerlendirmek üzere Ankara'da bir araya geldiği döneme denk geldiğine dikkat çekildi. Son aylarda ABD Başkanı Donald Trump ile bazı Avrupalı liderler arasında güvenlik taahhütleri ve İran'la yaşanan savaş konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu belirtilirken, buna rağmen NATO üyelerinin Türkiye'nin stratejik savunma alanındaki önemini giderek daha fazla kabul ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, Türkiye'nin NATO açısından kritik rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine yönelik Batılı eleştirilerin daha sınırlı kaldığı savunuldu. Avrupa Birliği'nin de son gelişmelere ilişkin tepkisinin düşük seviyede kaldığı yorumu paylaşıldı.