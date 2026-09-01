NATO ülkesinden Rusya'ya rest: Saldırgana karşı yanıt vereceğiz

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA bulunmasına ilişkin soruşturmadaki yeni gelişmeleri değerlendirdi. Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölge genelinde gerilimi artırdığını vurguladı.

TUSK: RUSYA GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Tusk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya, Baltık ülkeleri, Romanya ve şimdi de Almanya. Rusya bölgenin tamamında gerilimi tırmandırıyor. Gözümüzü korkutamayacaklar."

Polonya Başbakanı, yanıtlarının Ukrayna'ya desteği sürdürmek ve "saldırgana karşı" NATO ülkelerinin tam koordinasyonunu sağlamak olacağını belirterek, Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını vurguladı.

ALMANYA'DA PATLAYICI YÜKLÜ İHA BULUNMUŞTU

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta, Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu. ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

ALMAN HÜKÜMETİ'NDEN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

Alman hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıkladı. Alınan kararlar kapsamında, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

(AA)