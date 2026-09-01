NASA Roman’ı uzaya gönderdi: 3 aylık yolculuk başladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrenin yapısını ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırmak amacıyla geliştirilen Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu’nun başarıyla uzaya gönderildiğini açıkladı.

NASA yeni nesil uzay teleskobu Nancy Grace Roman, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden SpaceX’e ait Falcon Heavy roketiyle fırlatıldı. Roketten başarıyla ayrılan teleskobun, Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki hedef yörüngesine ulaşmak üzere yaklaşık üç ay sürecek yolculuğuna başladığı belirtildi.

NASA’nın açıklamasında, Roman Uzay Teleskobu’nun görüş alanının Hubble ve James Webb uzay teleskoplarına göre 100 kat daha geniş olduğu belirtildi. Görev kapsamında Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin haritalandırılması planlanırken, teleskobun yüz binlerce yeni ötegezegen keşfetmesinin beklendiği bildirildi.

"EVRENE BAKIŞ AÇIMIZI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK"

NASA Yöneticisi Nicky Fox, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, “Roman, evrene bakış açımızı kökten değiştirecek. Bu teleskop sayesinde 100 bine yakın yeni ötegezegen keşfetmeyi öngörüyoruz. NASA olarak en temel hedeflerimizden biri olan 'Evrende yalnız mıyız?' sorusuna yanıt arayacağız. Uzak gezegenlerin atmosfer yapılarını inceleyerek yaşama elverişli olup olmadıklarını belirlemeye çalışacağız" dedi.

Açıklamada, Roman Uzay Teleskobu’nun başlangıçtaki görev süresinin 5 yıl olarak planlandığı, bu sürenin 10 yıla kadar uzatılmasının hedeflendiği belirtildi. NASA’nın teleskobun elde edeceği ilk görüntüleri 2027 yılının başlarında kamuoyuyla paylaşmayı planladığı aktarıldı.

Uzmanlar, Roman Uzay Teleskobu’nun evrenin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturduğu düşünülen ancak doğası henüz tam olarak anlaşılamayan karanlık madde ve karanlık enerjinin haritalandırılmasına yönelik araştırmalara önemli katkılar sunabileceğini ifade ediyor.

HER GÜN 1,4 TERABAYT VERİ İLETECEK

NASA’nın verdiği bilgilere göre Roman, görev süresince her gün yaklaşık 1,4 terabayt veri iletecek. Elde edilen veri setinin değerlendirilmesi ve analizinde yapay zeka ile makine öğrenimi sistemlerinin yanı sıra gönüllü bilim insanlarından da yararlanılacak.

Nancy Grace Roman’ın adını taşıyan uzay teleskobu, NASA’nın ilk başastronomu olan ve Hubble Uzay Teleskobu’nun geliştirilmesinde önemli katkıları bulunan Roman’ın anısına bu isimle adlandırıldı. (DHA)