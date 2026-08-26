Hubble'ın 2 bin yılda yapacağını 1 yılda yapacak: NASA 4 milyar dolarlık dev teleskobu fırlatıyor!

NASA, 4 milyar dolar değerindeki yeni amiral gemisi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle 30 Ağustos Pazar günü fırlatmaya hazırlanıyor.

Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta görev yapacak olan dev gözlemevi, Hubble'dan bin kat daha hızlı tarama kapasitesiyle evrenin yüzde 95'ini oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjinin sırlarını çözecek.

NASA, evrenin gizemlerini çözmek amacıyla geliştirdiği Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu için fırlatma takvimini öne çekti. Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX imzalı Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderilecek olan dev teleskop, planlanandan 9 ay önce gözlem görevine başlayacak.

HUBBLE'IN ANNESİ NANCY GRACE ROMAN'IN ADI VERİLDİ

Teleskoba adı verilen Nancy Grace Roman, NASA'nın ilk baş astronomu ve kurumun ilk kadın üst düzey yöneticisi olarak tarihe geçti. Hubble Uzay Teleskobu'nun hayata geçirilmesindeki öncü rolü nedeniyle "Hubble'ın Annesi" olarak anılan bilim insanı 2018 yılında 93 yaşında yaşamını yitirdi.

HUBBLE'DAN BİN KAT HIZLI

Yaklaşık 4 milyar dolar maliyetle inşa edilen gözlemevi, Dünya'dan 1,6 milyon kilometre ötedeki L2 noktasına yerleşecek. 300,8 megapiksel çözünürlükteki kamerası sayesinde gökyüzünü Hubble Teleskobu'ndan bin kattan fazla hızlı tarama gücüne sahip olacak.

Devasa gözlemevi tek bir karede Hubble'a kıyasla 200 kat daha geniş bir alanı haritalayabilecek. Teleskobun 2,4 metrelik birincil aynası ise ABD Ulusal Keşif Ofisi tarafından projeye bağışlandı.

KARANLIK MADDENİN PEŞİNE DÜŞECEK

Gözlemevi temel olarak evrenin yüzde 95'ini kapsayan karanlık madde ile karanlık enerji üzerindeki sis perdesini kaldırmayı hedefliyor. Bilim insanları bu devasa kapasite sayesinde 1 milyardan fazla galaksinin haritasını çıkaracak.

NASA Kıdemli Bilim İnsanı Julie McEnery, projeyle ilgili değerlendirmesinde, "Bunlar karanlık maddenin, karanlık enerjinin temel doğasını ve evrenin kendi dokusunu anlamamızı sağlayacak anahtarlardır" ifadesini kullandı.

EKRANLARA SIĞMAYAN DEV GÖRÜNTÜLER

Yılda 500 terabayt veri üretecek olan uzay teleskobu, gezegen avında da çığır açacak. Bünyesindeki özel Koronagraf cihazı sayesinde yıldızların parıltısını engelleyerek sönük ötegezegenleri doğrudan görüntüleyecek.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman ise yeni gözlemevinin gücünü vurgulayarak "Hubble'ın işlemesinin 2 bin yıl alacağı şeyi Roman bir yılda yapabilir, yakaladığı görüntüler o kadar büyük olacak ki onları gösterebilecek büyüklükte mevcut bir ekran bulunmuyor" dedi.

Teleskop 5 yıllık ana görevi boyunca uzayın üç boyutlu zaman atlamalı haritasını çıkararak Albert Einstein'ın Genel Görelilik Teorisini devasa ölçeklerde test edecek.