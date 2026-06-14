Müzakerede yeni düğüm! Trump anlaştık dedi İran jet hızıyla yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. İran ile anlaşmanın Pazar günü (bugün) imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.

Trump, sürecin olumsuz ilerlemesi durumunda "nihai alternatife sahip olduklarını" da dile getirdi.

"İran ile ilişkimiz, önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha farklı ve daha iyi" diyen Trump, "Obama'nın onlara yaptığı yüz milyarlarca dolarlık ödemelerin aksine, 1,7 milyar dolar nakit para da dahil olmak üzere, hiçbir para el değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun alınacağını belirten Trump, şöyle devam etti:

"Uygun zamanda, her şey sakinleştiğinde, B-2 bombardıman uçaklarımız ve onların parlak pilotları sayesinde, dağların derinliklerine gömülmüş nükleer tozu alıp, İran veya Amerika'da imha edeceğiz. İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar boyunca çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Umarım bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanır. Eğer sonuçlanmazsa, umarım bir daha asla kullanılmayacak olan nihai alternatife sahibiz!"

İRAN'DAN JET YALANLAMA

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, yetkililere dayandırdığı haberinde anlaşmanın pazar günü imzalanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Haberde, "Trump, İran ile mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağını söyledi. İranlı yetkililerin nihai anlaşmanın henüz tamamlanmadığını ve pazar günü kesinlikle gerçekleşmeyeceğini açıkça duyurmuş olmalarına rağmen böyle bir durum yaşandı" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de "Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez" açıklamasını yaptı.



