Moskova'da savaş uçağı düştü

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Moskova bölgesinde askeri bir uçağın düştüğü bildirildi. Rus basını, düşen uçağın Rusya'nın en modern savaş uçağı Su-57 olduğunu öne sürerken, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtildi.

MOSKOVA'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre uçak, Zvenigorod'un Şikhovo mikro bölgesi ile Lutsyne köyü arasındaki bir tarlaya düştü.

Rus güvenlik güçlerine yakınlığıyla bilinen Telegram kanalı 112, kazanın Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Mash Telegram kanalı da düşen uçağın Su-57 olduğunu öne sürdü.

İlk belirlemelere göre pilotlar, fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrılmayı başardı. Uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.