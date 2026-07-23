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Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova bölgesinde askeri bir uçağın düştüğü bildirildi. Rus basınında yer alan ilk bilgilere göre, düşen uçağın Rusya'nın en modern savaş uçağı olarak gösterilen Su-57 olduğu iddia edildi. Görgü tanıklarına göre pilotlar kendini fırlatmayı başardı.

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Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova bölgesinde askeri bir uçağın düştüğü bildirildi. Rus basını, düşen uçağın Rusya'nın en modern savaş uçağı Su-57 olduğunu öne sürerken, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtildi.

MOSKOVA'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre uçak, Zvenigorod'un Şikhovo mikro bölgesi ile Lutsyne köyü arasındaki bir tarlaya düştü.

Moskova'da savaş uçağı düştü - Resim : 1

Rus güvenlik güçlerine yakınlığıyla bilinen Telegram kanalı 112, kazanın Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Mash Telegram kanalı da düşen uçağın Su-57 olduğunu öne sürdü.

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İlk belirlemelere göre pilotlar, fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrılmayı başardı. Uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü ifade edildi.

Moskova'da savaş uçağı düştü - Resim : 3

Rusya Savunma Bakanlığı ise kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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