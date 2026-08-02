Moskova'da patlama! 3 ölü, onlarca yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir restoranın girişinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Rusya Terörle Mücadele Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PATLAYICIYI RESTORANA SOKMAYA ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, el yapımı patlayıcıyı restorana sokmaya çalıştı. Patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği belirtildi.

Komite, patlamada hayatını kaybedenlerin patlayıcıyı restorana sokmaya çalışan kadın, buna izin vermeyen güvenlik görevlisi ve restorandaki bir ziyaretçi olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca olayda 21 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı bilgisi de paylaşıldı.

İLK AÇIKLAMADA YARALI SAYISI 15 OLARAK DUYURULMUŞTU

Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını bildirmişti. Daha sonra Rusya Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada yaralı sayısının 21'e yükseldiği duyuruldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerinde inceleme başlatıldığını ve patlamanın nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın yaşandığı Kudrin Meydanı'nın ulaşıma kapatıldığı ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

RUS GENERAL İDDİASI

Öte yandan bazı Telegram kanallarında, patlamanın meydana geldiği bölgedeki restoranda bir Rus generalin doğum günü kutlamasının yapıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddia, Rus makamları tarafından doğrulanmadı. (AA)