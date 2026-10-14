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Halk TV Dünya Moskova-Tokyo gerilimi dinmiyor: Japon gazeteciye casusluk suçlaması

Moskova-Tokyo gerilimi dinmiyor: Japon gazeteciye casusluk suçlaması

Rusya'nın Japonya'nın kuzeyindeki Pasifik Okyanusu'ndaki Sahalin Adası'ndaki yetkilileri, casusluk şüphesiyle bir Japon gazeteciyi gözaltına aldı.

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Moskova-Tokyo gerilimi dinmiyor: Japon gazeteciye casusluk suçlaması

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yaptığı açıklamada, gazetecinin Hokkaido Shimbun gazetesinde çalıştığını ve Japon istihbaratı adına Rusya'nın savunma kabiliyetlerine ilişkin bilgi toplamakla şüphelenildiğini öne sürdü. Sovyet dönemi KGB'nin halefi olan FSB, gazetecinin Rusya'dan ayrılmaya hazırlanırken gözaltına alındığını, Moskova'ya götürüldüğünü ve hapsedildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha sonra gazetecinin Yuki Imai olduğunu doğruladı. Bakanlık, "Japonya'nın Rusya'nın güvenliğini baltalama girişimleri" nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

FSB: JAPON İSTİHBARATI ADINA BİLGİ TOPLADI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yaptığı açıklamada, gözaltına alınan gazetecinin Hokkaido Shimbun gazetesinde çalıştığını belirtti. FSB, gazetecinin Japon istihbaratı adına Rusya'nın savunma kabiliyetlerine ilişkin bilgi toplamakla şüphelenildiğini öne sürdü. Sovyet dönemi KGB'nin halefi olan FSB, iddialara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

GAZETECİ RUSYA'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIRKEN GÖZALTINA ALINDI

FSB, gazetecinin Rusya'dan ayrılmaya hazırlanırken gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan gazetecinin Moskova'ya götürüldüğü ve hapsedildiği kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha sonra gazetecinin Yuki Imai olduğunu doğruladı.

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RUSYA DIŞİŞLERİ: JAPONYA'NIN RUSYA'NIN GÜVENLİĞİNİ BALTALAMA GİRİŞİMLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, gazetecinin kimliğini doğrulamasının ardından açıklama yaptı. Bakanlık, "Japonya'nın Rusya'nın güvenliğini baltalama girişimleri" nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Bakanlık, konuya ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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