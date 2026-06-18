Moskova alev alev! İHA dalgası başkenti felç etti, petrol depoları patladı

Rusya’nın başkenti Moskova, Perşembe günü sabaha karşı başlayan ve saatlerce süren yoğun bir İHA saldırısıyla alarma geçti. Rus resmi kaynakları ve TASS’ın aktardığı bilgilere göre, şehir ve çevresine yönelen insansız hava araçları hava savunma sistemleri tarafından büyük ölçüde etkisiz hale getirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, yalnızca yaklaşık 8 saatlik zaman diliminde 194 İHA’nın başkente ulaşmadan düşürüldüğünü, saldırı dalgasının günün ilerleyen saatlerinde de devam ettiğini açıkladı.

Saldırı nedeniyle Moskova’daki tüm büyük havalimanlarında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar şehir genelinde ciddi bir kaosa yol açtı.

PETROL TESİSLERİNE AĞIR SALDIRI

Hedef alınan noktalar arasında enerji altyapısı ve petrol işleme tesisleri öne çıktı. Başkentteki Kapotnya bölgesinde bulunan Moskova Petrol Rafinerisi’nin saldırıda zarar gördüğü, tesisin kısa süre içinde ikinci kez vurulduğu bildirildi. Patlamalar sonucu bazı yakıt depolarında büyük hasar oluştu.

En çok dikkat çeken görüntülerden biri ise rafineri bölgesinden geldi. Kapotnya Rafinerisi silosuna isabet eden İHA sonrası, yapının kapağı şiddetli patlamayla metrelerce havaya fırladı. Gökyüzüne yükselen dev parça ve yoğun duman, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Günde 250 bin varil ham petrol işleyen rafineri Rusya’nın başkenti Moskova’da tüketilen benzinin yüzde 40’ını, dizelin ise yüzde 50’sini üretiyor.

RUSYA'DAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının kapsamının çok daha geniş olduğunu öne sürerek, ülke genelinde toplam 555 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada Azak Denizi çevresi dahil birçok bölgenin hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin NATO temasları için Brüksel’de bulunduğu bilgisi de dikkat çekti. Ukrayna tarafı ise Rusya’nın gece boyunca 7 füze ve 239 İHA ile karşılık verdiğini, Kiev ve Poltava’da enerji altyapısı ve bazı yerleşim alanlarının hedef alındığını açıkladı.

ENERJİ ALTYAPILARI HEDEF ALINIYOR

Ukrayna lideri Zelenski, uzun menzilli operasyonların stratejik hedefinin Rusya’nın savaş kapasitesini zayıflatmak olduğunu vurgulayarak, 500 kilometreyi aşan mesafelerdeki askeri ve enerji altyapılarının hedef alınabildiğini ifade etti.

Son aylarda Ukrayna’nın özellikle Rusya’nın petrol depolama ve rafineri tesislerine yönelik saldırılarını artırdığı, bunun da ülkenin enerji ihracatına dayalı gelirlerini baskı altına aldığı belirtildi. Bu durum, Rusya’nın yakıt üretim ve dağıtım zincirinde zaman zaman aksamalara yol açmaya başladı.