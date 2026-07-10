Milyonların katıldığı cenaze sona erdi! Ali Hamaney Meşhed'de toprağa verildi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için 4 Temmuz'da başlayan cenaze törenleri, Meşhed'de gerçekleştirilen defin işlemiyle sona erdi. Günler boyunca İran'ın çeşitli kentleri ile Irak'ın kutsal şehirlerinde düzenlenen törenlerin ardından Hamaney, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE NAMAZINI BÜYÜK OĞLU KILDIRDI

Defin töreni öncesinde Meşhed'de geniş katılımlı bir anma programı düzenlenirken, kentte büyük kalabalıklar toplandı. İmam Rıza Türbesi'nin Peygamber-i Azam avlusunda kılınan cenaze namazını, Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney'in kıldırdığı bildirildi.

Cenaze namazının ardından aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Ali Hamaney'in naaşı, İmam Rıza Türbesi bünyesindeki Dar'üz Zikr Salonu'nda toprağa verildi.

14 AYLIK TORUNU DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

28 Şubat'taki saldırılarda Ali Hamaney'in yanı sıra damadı, bir kızı, 14 aylık torunu ve İran'ın mevcut dini lideri Mücteba Hamaney'in eşi de yaşamını yitirmişti. Söz konusu aile fertleri için de cenaze törenleri aynı program kapsamında düzenlendi.

IRAK'A GÖTÜRÜLDÜ

4 Temmuz'da Tahran'da başlayan törenler daha sonra 7 Temmuz'da Kum'a taşındı. Hamaney'in naaşı, 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Necef'te Hazreti Ali Türbesi ile Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde düzenlenen anma programlarının ardından naaş yeniden İran'a getirildi.

CENAZE TÖRENİ TAMAMLANDI

Meşhed'deki defin töreniyle birlikte, İran'ın yanı sıra bölge ülkelerinden milyonlarca kişinin katıldığı ve günler boyunca devam eden cenaze organizasyonu resmen tamamlanmış oldu.