Hamaney için Kerbela'da cenaze töreni yapıldı

İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Necef'ten getirilen naaş Kerbela'ya ulaştı ve tören gerçekleştirildi.

KERBELA'DA YOĞUN KATILIM

Hamaney'in cenaze törenine katılmak için Kerbela'da toplanan binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren yollarda bekledi. Naaşı taşıyan aracın yoğun kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandığı belirtildi. Törene katılanlar, "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

TÜRBELERDE GEZDİRİLDİ VE CENAZE NAMAZI KILINDI

Hamaney'in naaşı, Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas'ın türbelerinde gezdirildi ve burada cenaze namazı kılındı. Kerbela Valiliği, kentte yarın resmi tatil ilan etti.

NECEF'TEKİ TÖREN

Hamaney'in naaşını taşıyan uçak dün Necef'teki Uluslararası Necef Havalimanı'na getirilmişti. Naaşı burada Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, devlet yetkilileri ve siyasi parti liderleri karşılamıştı. Necef'te düzenlenen cenaze töreninde naaş Hazreti Ali türbesinde gezdirilmiş ve cenaze namazı kılınmıştı.

Kerbela'daki törenin ardından Hamaney'in naaşı tekrar İran'a gönderildi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı. Saldırılarda dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney getirilmişti.

(AA)