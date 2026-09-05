Meloni’den Erdoğan’ın tebrik mesajına yanıt: Yeni iş birliği fırsatları yaratacağız

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine gönderdiği tebrik mesajına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Meloni, İtalya Cumhuriyeti’nde en uzun süre görevde kalan başbakan unvanını elde etmesi dolayısıyla Erdoğan’ın yayımladığı tebrik mesajını alıntıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Meloni’yi kutlayarak, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde daha da güçlendirileceğine inandığını ifade etti.

İtalya Cumhuriyeti’nin “en uzun süre görevde kalan başbakanı” ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum.



Sayın @GiorgiaMeloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum.

Meloni ise Erdoğan’a teşekkür ederek, İtalya ve Türkiye’nin tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti. Bu bağların iki ülke arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesini gerekli kıldığını kaydeden Meloni, görev süresi boyunca Roma ile Ankara arasındaki ilişkilerin pekiştirildiğini söyledi.

“HALKLARIMIZIN ÇIKARINA YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI YARATACAĞIZ”

İki ülkenin ortak ilgi alanındaki konuların yanı sıra Akdeniz’in güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren önemli meselelerde birlikte çalıştığını aktaran Meloni, iş birliğinin somut adımlarla devam edeceğine inandığını belirtti.

Meloni, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım. İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır; bu da iki ulusumuz arasındaki diyaloğu ve iş birliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurgular. Bu yıllarda Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik; ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz’in güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun somut adımlarla devam edeceğinden eminim; halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız" ifadelerini kullandı.