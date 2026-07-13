Macar Başbakan NATO sonrası soluğu Antalya'da aldı! Masrafı cebinden ödedi

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Macaristan Başbakanı Péter Magyar, Ankara'daki resmi programını tamamladıktan sonra ülkesine dönmek yerine Antalya'da ailesiyle tatil yapmayı tercih etti. İlk kez başbakan sıfatıyla NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Magyar, iki oğluyla birlikte çıktığı dört günlük tatilin pazar günü sona ereceğini duyurdu.

"HİÇBİR ZAMAN BAŞKANLIK SUİTİNDE KALMADIM"

Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Magyar, önceki yönetimlerin tercih ettiği yüksek maliyetli uygulamalardan uzak durduklarını söyledi. Başbakanlık bütçesini kullanmayı reddettiğini belirten Magyar, askeri uçak yerine tarifeli ticari havayoluyla seyahat ettiğini, lüks konaklama planını iptal ederek daha sade bir program oluşturduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımla Türkiye'de, masraflarını kendi cebimden karşıladığım uzun bir hafta sonu tatili yaptım." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Hayatımda hiçbir zaman da başkanlık suitinde kalmadım." sözleriyle kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yaklaşımını dile getirdi.

NATO ÖNCESİ KÜLTÜR TURU

Magyar'ın Türkiye programı yalnızca NATO Zirvesi ile sınırlı kalmadı. Ankara'ya geçmeden önce İstanbul'u gezen Macar lider, Sultanahmet Camii ile Yedikule Hisarı'nı ziyaret ederek bu anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Zirve öncesinde İstanbul'da kapsamlı bir kültür turu gerçekleştiren Magyar, daha sonra karayoluyla Kocaeli'ne geçerek Macar tarihinin önemli isimlerinden Tökeli İmre adına oluşturulan Tökeli İmre Anı Evi'ni ziyaret etmiş ardından yine karayoluyla Ankara'ya ulaşmıştı.

"TÜRKİYE'DEN SELAMLAR!"

Resmi temaslarını tamamladıktan sonra Antalya'ya geçen Başbakan, çocuklarının seyahat ve tatil giderlerini de kendi imkanlarıyla karşıladığını vurguladı. Türkiye'de bulunduğu süre boyunca kabinesiyle iletişimini sürdüreceğini ve devlet işlerini uzaktan takip edeceğini belirten Magyar, tatili sırasında çekilen görüntülerle de gündem oldu. Denizde jet-ski kullanan, çocuklarıyla su kaydıraklarında eğlenen ve elinde terlikleriyle sahilde yürüyen görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Magyar, havuz başında çekilen bir fotoğrafını da paylaşarak takipçilerine "Türkiye'den selamlar! Buraya son gelişimden bu yana Tisza nehrinden çok sular aktı. Artık tamamen farklı bir ülkede yaşıyoruz. Sorularınızı yeniden yanıtlama zamanı geldi." mesajını iletti.