Lüks safari çiftliğinde kanlı bilmece! Milyonluk şirketin varisi ve "akıl hocası" 24 saat arayla öldürüldü

Almanya merkezli milyon dolarlık denizcilik şirketi Deutsche Afrika-Linien'in (DAL) varisi Caroline von Rantzau'nun ölümü, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 26 yaşındaki genç kadın, 1 Haziran'da ailesine ait Güney Afrika'nın kuzeyindeki Limpopo eyaletinde bulunan Leeuwfontein Estate adlı lüks vahşi yaşam çiftliğindeki odasında ölü bulundu.

Polis kaynaklarına göre, olay öncesinde çiftlikte silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine yapılan incelemede Caroline von Rantzau'nun ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, genç kadının babası Dr. Eberhart von Rantzau'ya ait silah dolabında bulunan .357 kalibrelik av tüfeğinin olayda kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yetkililer, kesin sonucun balistik ve otopsi incelemelerinin ardından netleşeceğini belirtti.

ÜST ÜSTE İKİ CİNAYET

Olayı daha da gizemli hale getiren detay ise, Caroline von Rantzau'nun ölümünden yalnızca saatler önce çiftliğin mali işler yöneticisi Arno Koën'in de ölü bulunması oldu. 44 yaşındaki Koën'in 31 Mayıs'ta 9 mm çapında bir silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Güney Afrika Polisi Sözcüsü Malesela Ledwaba, otopsi sonuçlarının ölüm nedenlerini netleştireceğini ve soruşturmanın başka kişilere uzanıp uzanmayacağı konusunda belirleyici olacağını söyledi. Şu ana kadar iki ölümle ilgili herhangi bir gözaltı veya tutuklama yapılmadı.

AKIL HOCASI OLARAK BİLİNİYORDU

İlk etapta bazı kaynaklarda Caroline von Rantzau'nun trafik kazasında hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve genç kadının silahla vurularak öldüğü doğrulandı.

Aileye yakın isimlerden biri olarak gösterilen Arno Koën'in, Leeuwfontein Estate'in rezervasyon ve finans işlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Alman basını Koën'i, genç varisin "akıl hocası", "yakın dostu" ve adeta "manevi babası" olarak tanımladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Von Rantzau ailesinin sahibi olduğu Deutsche Afrika-Linien (DAL), Avrupa'nın önde gelen kimyasal tanker işletmecileri arasında yer alıyor. Şirket, konteyner taşımacılığı faaliyetlerini 2022 yılında Hapag-Lloyd'a satmıştı.

DAL'ın yönetimini sürdüren Dr. Eberhart von Rantzau, 1924 yılında John T. Essberger tarafından kurulan şirketin üçüncü kuşak aile temsilcileri arasında bulunuyor.

Peş peşe yaşanan iki ölümün bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, Güney Afrika polisi olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Gizemli ölümler, hem Alman iş dünyasında hem de Güney Afrika'da büyük merak uyandırdı.