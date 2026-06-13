Mango'nun milyarder sahibinin ölümünde şok gelişme! Oğlunun mesajları ortaya çıktı

İspanya'nın en tanınmış iş insanlarından biri olan ve dünya çapında faaliyet gösteren Mango markasının kurucusu Türkiye doğumlu İsak Andiç'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma yeni gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Savcılık dosyasına eklenen telefon kayıtları, iş insanı ile oğlu Jonathan Andiç arasındaki ilişkinin ölümünden aylar önce ciddi şekilde bozulduğunu ortaya koydu.

71 yaşındaki Andiç, 14 Aralık 2024 tarihinde Barselona'nın kuzeyindeki dağlık bölgede yaptığı yürüyüş sırasında yaklaşık 100 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sırasında yanında bulunan oğlu Jonathan Andiç ise geçen ay cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Jonathan Andiç hakkındaki suçlamaları reddederken, babasının ölümünün trajik bir kazadan ibaret olduğunu savundu.

SAVCILIK MESAJLARA ULAŞTI

Ancak soruşturma kapsamında incelenen dijital veriler farklı ihtimallerin de değerlendirildiğini gösterdi. Savcılığın ulaştığı telefon mesajlarında Jonathan Andiç'in Temmuz 2024 tarihinde babasına gönderdiği bir mesajda, "Beni seni öldürebilecek biri olarak görmene şaşırmıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Dosyada yer aldığı belirtilen başka bir yazışmada ise Jonathan Andiç'in, "Artık ilişkimizi düzeltmenin imkansız olduğunu anlıyorum. İpin sonunda kopmasına şaşırmıyorum" sözleriyle aralarındaki kopuşa dikkat çektiği iddia edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılar, bu yazışmaların baba ile oğul arasındaki ilişkinin uzun süredir sorunlu olduğuna işaret ettiğini değerlendiriyor.

MİRASTAN MEN ETME İHTİMALİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık ise milyarder iş insanının mirasıyla ilgili iddialar oldu. Yetkililere göre İsak Andiç, servetinin bir kısmını hayır faaliyetleri yürütecek bir vakfa bırakmayı planlıyordu. Ayrıca aile terapistiyle yapılan görüşmelerde Jonathan Andiç'in mirastan çıkarılması ihtimalinin de konuşulduğu öne sürüldü.

Savcılık, bu gelişmelerin olası mali motivasyon açısından önem taşıyabileceğini değerlendirirken, soruşturma kapsamında teknik incelemeler de sürüyor.

VERDİĞİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TARTIŞILIYOR

Polis raporları, cep telefonu kayıtları ve konum verilerinin Jonathan Andiç'in olay günüyle ilgili verdiği bazı bilgilerle tam olarak örtüşmediğini ortaya koyduğu iddiasını da içerdi. Olay yerinde inceleme yapan uzman ekiplerin ise kayalık bölgede tespit edilen bir ayak izinin doğal bir kayma sonucu oluşmamış olabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.

Öte yandan soruşturma dosyasında, Jonathan Andiç'in babasının ölümünden önce aynı yürüyüş rotasında birden fazla kez bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

İspanya kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, İsak Andiç'in ölümünün bir kaza mı yoksa planlı bir eylem mi olduğu sorusuna yanıt aranırken, savcılık yeni deliller üzerinde çalışmayı sürdürüyor.