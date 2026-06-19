Lübnan gerilimi masayı devirdi! İran'dan ABD'ye gözdağı geldi: Anlaşmayı ihlal etmeniz halinde...

ABD ile İran arasında bu hafta imzalanan mutabakatın ardından diplomatik süreç yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. İran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesini gerekçe göstererek İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayacağını duyurdu.

Tahran, Lübnan'daki saldırıların devam etmesi halinde imzalanan mutabakat zaptından da çekilebileceği mesajını verdi. İran'ın açıklamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşmelerin iptal edildiğini doğrularken, Washington yönetimi iptal gerekçesi olarak "lojistik zorlukları" gösterdi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini teyit etti.

İSRAİL GERİ ÇEKİLMİYOR

Krizin merkezinde ise Lübnan'da devam eden çatışmalar yer alıyor. İran'ın ateşkes şartları arasında bulunan Lübnan cephesinde İsrail'in operasyonlarını sürdürmesi, taraflar arasındaki gerilimi yeniden yükseltti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerde bir "güvenlik hattı" oluşturduğunu açıklarken, bu alanlardan çekilmeyeceklerini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah'ın ülkesine yönelik "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu savunarak operasyonların süreceğini söyledi.

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından bölgede çatışmalar devam etti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı yerleşimlere yönelik bombardımanlarını sürdürürken, İran destekli Hizbullah da İsrail'e ait zırhlı araçları ve askeri noktaları insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

İRAN'DAN JET YANIT

Yaşanan gelişmelerin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Galibaf, İran makamlarının görevinin anlaşmanın tüm şartlarının uygulanmasını sağlamak olduğunu belirterek ABD'yi anlaşmaya bağlı kalmaya çağırdı.

Galibaf açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir cevap vermekten çekinmeyiz."

ABD'nin anlaşmaya uymaması halinde İran'ın sert karşılık vereceğini söyleyen Galibaf, mesajını daha da sertleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler."

GERİLİM PİYASALARI ETKİLEDİ

Diplomatik gerilim piyasalara da yansıdı. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentisini geri çektiğini açıklayarak yıl sonu altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, aralık ayı için ons altın hedefini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara düşürdü. Analistler, altındaki yükseliş eğiliminin süreceğini ancak beklentilerin daha sınırlı hale geldiğini belirtti.

Taraflardan gelen peş peşe gelen açıklamalar, imzalanan mutabakatın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Lübnan'daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde ABD-İran hattındaki diplomatik sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.