Altın dayanamadı! Fed kararını açıkladı, İsviçre'de masa sallandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki gerginliği sonlandıracak bir anlaşma üzerinde uzlaştıklarını duyurmuş ve 14 maddelik ateşkes metninin bugün imzalanması bekleniyordu.

Ancak imza için İsviçre’ye gitmesi planlanan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance seyahatini erteledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD ile İran’ın bugün bir araya gelmeyeceği belirtildi.

Dünya petrol tedariğinin yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı’nın ne zaman açılacağına dair belirsizlik sürerken, güçlenen dolar endeksi de emtia fiyatlarındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Küresel gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar sınırının altına inerek 79,65 dolar seviyesinden işlem görüyor.

YENİ FED BAŞKANI'NDAN ŞAHİN MESAJLAR

Değerli metallerdeki düşüşün bir diğer önemli gerekçesi ise çarşamba günü açıklanan faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın para politikalarına yönelik sert duruşu oldu.

Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, çatışma ortamı nedeniyle tırmanan enerji maliyetlerinin oluşturduğu enflasyonist baskının yakından takip edileceği vurgulandı. Piyasada uzmanlar, Fed’in faiz artırımına gitme olasılığının yükseldiğini ifade ediyor. Faiz getirisi barındırmayan kıymetli madenler, yüksek faiz ortamında cazibesini kaybediyor.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yaşanan bu sert dalgalanmaya rağmen uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs, altının yıl sonu fiyat beklentisini ons başına 4900 dolar olarak revize ettiğini duyurdu.