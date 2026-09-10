Kuzey Kore liderinin veliaht planı deşifre oldu: Oğlu olsa bile...

Kuzey Kore’de Kim Jong-un sonrası dönem için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Pyongyang yönetiminin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Kim Jong-un’un kızı Kim Ju-ae’yi öne çıkarırken, liderin olası erkek çocuğuna ilişkin belirsizliğin de sürdüğünü bildirdi.

HALEFİ KIZI MI?

NIS, Kim Jong-un’un Ju-ae dışında bir oğlunun bulunup bulunmadığını araştırmaya devam ettiğini açıkladı. Ancak istihbarat servisinin değerlendirmesine göre, Kim’in gerçekten bir oğlu olsa dahi bu kişinin mevcut durumda babasının yerine geçecek isim olarak görülmediği belirtildi. Böylece Kuzey Kore’nin onlarca yıllık erkek egemen liderlik geleneğine rağmen Ju-ae’nin önünün açıldığı yönündeki değerlendirmeler daha da güçlendi.

İstihbarat servisinin bir diğer dikkat çekici tespiti ise Kim Jong-un’un cinsiyeti henüz doğrulanmamış daha küçük bir çocuğunun bulunduğu yönündeydi. Böylece Kim ailesinin çocuklarının sayısı ve sıralamasına ilişkin uzun süredir devam eden gizem bir kez daha gündeme geldi.

BABASININ YANINDAN AYRILMIYOR

Kuzey Kore liderinin aile hayatı, Pyongyang yönetiminin kapalı yapısı nedeniyle yıllardır büyük ölçüde sır olarak kalıyor. Güney Kore istihbaratı geçmişte Kim Jong-un’un bir erkek çocuk sahibi olabileceğini değerlendirmişti. Ancak bu çocuğun kimliği, doğum tarihi ve kamuoyuna yansımayan hayatı konusunda doğrulanmış bilgiler bulunmuyor.

Bu belirsizliğe rağmen NIS’in Ju-ae konusundaki değerlendirmesi son yıllarda giderek kesinleşti.

NIS, 2024 yılında Ju-ae’yi “en muhtemel halef” olarak değerlendirmişti. Şubat 2026’da ise istihbarat servisi, genç kızın halef olarak belirlenme sürecine girdiğini bildirdi. Nisan ayında yapılan değerlendirmede ise NIS Başkanı Lee Jong-seok, Ju-ae’nin halef olarak görüldüğüne ilişkin değerlendirmelerinin yalnızca görüntü ve sembollere dayanmadığını, “güvenilir istihbarata” dayandığını söyledi.

Bu süreçte Ju-ae’nin babasının yanında yalnızca ailevi etkinliklerde değil, ülkenin askeri ve stratejik gücünün sergilendiği organizasyonlarda da görünmesi dikkat çekti.

FÜZE RAMPASINDAN SAVAŞ GEMİSİNE

Ju-ae, ilk kez 2022'de babasının yanında bir kıtalararası balistik füze denemesini izlerken dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Sonraki yıllarda askeri geçit törenlerinde, füze programıyla ilgili etkinliklerde ve devlet törenlerinde Kim Jong-un’un yanında yer aldı.

2026’da bu görüntüler daha da ileri taşındı. NIS, Ju-ae’nin savunma alanındaki görünürlüğünün artırılmasının, kadın bir lider ihtimaline yönelik şüpheleri azaltmayı ve haleflik anlatısını güçlendirmeyi amaçladığını değerlendirdi. Mart ayında Kuzey Kore devlet medyası, Ju-ae’yi babasıyla birlikte bir tank üzerinde görüntüledi.

Eylül ayının başında ise Kim Jong-un’un yeni savaş gemisi Kang Konun hizmete giriş töreninde yine kızıyla birlikte görüntülenmesi dikkat çekti. Ju-ae’nin askeri törenlerdeki bu görünürlüğü, NIS’in haleflik değerlendirmesini destekleyen son örneklerden biri olarak yorumlandı.

AİLE MEZARLIĞI HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ju-ae’nin gelecekteki konumuna ilişkin tartışmaları güçlendiren en sembolik adımlardan biri ise 1 Ocak 2026'da Kumsusan Güneş Sarayı'na yapılan ziyaret oldu.

Kim Jong-un, kızıyla birlikte Kuzey Kore rejiminin kurucu isimleri Kim Il-sung ve Kim Jong-il’in naaşlarının bulunduğu anıt mezarı ziyaret etti. Ju-ae’nin aile hanedanının siyasi meşruiyetinin sembolü olarak kabul edilen bu mekânda babasının yanında öne çıkarılması, uzmanlar tarafından sıradan bir aile ziyareti olarak görülmedi.

Kim hanedanında iktidarın üçüncü neslini temsil eden Kim Jong-un’un, kızını bu derece erken yaşta devlet törenlerinde öne çıkarması da bu nedenle önem taşıyor.

KUZEY KORE TARİHİNDE BİR İLK OLABİLİR

Ju-ae’nin gerçekten babasının ardından ülkenin başına geçmesi halinde, Kuzey Kore tarihinde ilk kadın lider ortaya çıkmış olacak.

Ancak bu ihtimalin önünde ciddi soru işaretleri bulunuyor. Kuzey Kore'nin siyasi ve askeri elitleri büyük ölçüde erkeklerden oluşuyor. Ayrıca Ju-ae henüz ergenlik çağında ve resmi bir siyasi görevi bulunmuyor. Uzmanlar, Kim Jong-un’un 42 yaşında olması nedeniyle halefini şimdiden kesin biçimde ilan etmesinin kendi otoritesini zayıflatabileceğine de dikkat çekiyor.

Buna karşın Pyongyang’ın son yıllardaki görüntü politikası, Ju-ae’yi sıradan bir lider kızı olmaktan çıkarıp geleceğin yönetici figürü olarak toplumun ve elitlerin gözünde normalleştirme çabası şeklinde yorumlandı.